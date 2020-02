Vimioso vence e aproveita empate do Argozelo para assumir a liderança

A equipa de Eurico Martins arrecadou um triunfo no terreno do Sendim por 0-2. Vitória conseguida na segunda metade do encontro com golos de João Carvalho (50’) e Miguel Diz (88’).

O Vimioso fez uso ao ditado “no aproveitar é que está o ganho”, pois além de vencer beneficiou ainda do deslize do Argozelo no terreno do Macedo. A formação treinada por Lopes da Silva não foi além de um empate a três bolas.

O Argozelo esteve a vencer por 0-2, com golos de Litcha (3’) e Gene (18’). Nos dois lances a defesa do Macedo não ficou isenta de culpas. A equipa da casa despertou e conseguiu chegar ao empate através de Mantorras (24’) e Valadar (34’).

Já perto do intervalo, aos 43’, Michel Camargos apontou um grande golo e voltou a colocar a equipa de Lopes da Silva em vantagem.

Na segunda metade, o Macedo nunca desistiu e chegou ao empate, 3-3 novamente pelo capitão, Valadar, aos 69’.

Outro dos candidatos, o Rebordelo arrecadou três pontos no reduto do Carção. Os comandados de Nuno Loureiro venceram por 1-3 com Adriel, o melhor marcador do campeonato, a bisar.

Já os Estudantes Africanos perderam fora de portas com o Mirandês por 2-1. Os golos só surgiram na segunda parte. Alex Soares colocou os Estudantes na frente do marcador, aos 71’, mas N´Bonda (77’) e Estanga (88’) conseguiram a reviravolta.

Por último, em Vinhais a equipa da casa venceu o Vila Flor SC por 2-1, depois de ter estado a perder por uma bola a zero. Foi o primeiro triunfo do FC Vinhais no campeonato. Após este jogo, Tavinho Rodrigues deixou o comando técnico do Vila Flor SC.