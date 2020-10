Vimoso deixa escapar vitória em casa

No Municipal de Vimioso jogou-se, no domingo, um dos três dérbis transmontanos da jornada 2 da série A do Campeonato de Portugal. Frente a frente Vimioso e Pedras Salgadas.

A equipa da casa, orientada por Eurico Martins, vinha de duas derrotas, uma para o campeonato, frente ao Vidago, e outra para a Taça de Portugal, com o Mirandela, e estava decidida a amealhar os três pontos. Até porque na antevisão ao jogo o técnico tinha deixado o aviso à equipa termal que iria pagar a factura dos dois resultados negativos. E pode-se dizer que esteve perto de o conseguir.

Os locais colocaram-se em vantagem logo aos 11 minutos com um golo de Bernardo Soares. O 1-0 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda metade, os forasteiros conseguiram igualar, aos 75’, por intermédio de Manu.

Com duas jornadas realizadas o Pedras Salgadas soma dois pontos, enquanto o Vimioso tem um.

Na jornada 3, marcada para o dia 18 de Outubro, a equipa termal recebe o Grupo Desportivo de Bragança e o Vimioso desloca-se ao terreno do SC Mirandela.