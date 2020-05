Vinhaenses estão a receber material de protecção em casa

Começaram a ser distribuídos, na terça-feira, kit’s de protecção no concelho de Vinhais. Deixados em todas as casas habitadas, os pack’s são cerca de 4200 e compõe-se de máscaras certificadas pelo CITEVE, álcool gel desinfectante e folhetos informativos, onde se lê a melhor forma de usar o que é entregue e são feitas algumas recomendações de prevenção. A medida foi tomada pela autarquia de Vinhais e, segundo o presidente, Luís Fernandes, as pessoas têm demonstrado um “sentimento positivo” com a entrega. Lembrando que algumas juntas de freguesia já tinham tido essa “atenção”, distribuindo diverso material, o presidente referiu ainda que não se trata da poupança que os cidadãos podem ter mas sim de terem disponível algo que ainda não abunda no mercado. “O aspecto mais importante é ser-lhes entregue em casa, permitindo tê-lo logo disponível”, sublinhou o autarca. Terminado o estado de emergência, com a reabertura de vários espaços, as pessoas têm saído mais de casa e é-lhes imposta a utilização de máscara de protecção. Tendo em conta as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, que aconselha o uso de máscara por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados e em elevado número, além desta entrega, a câmara de Vinhais já tinha feito chegar material de protecção indivudual às IPSS, Centro de Saúde, bombeiros voluntários e GNR do concelho.