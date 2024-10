Vinhais brindou ao talento no desporto na 9ª Gala Nordeste Desporto

No sábado, Vinhais foi palco da 9ª edição da Gala Nordeste Desporto. Uma gala que homenageou e premiou os atletas e clubes desportivos do distrito de Bragança pelo seu desempenho excepcional na temporada anterior. A cerimónia teve lugar no Centro Cultural Solar dos Condes em Vinhais e contou com a presença de mais de uma centena de desportistas de 15 modalidades. Ana Fernandes, foi uma das premiadas da noite. Com apenas 16 anos, tem vindo a destacar-se, tanto a nível nacional como internacional, no mundo do Hóquei em Patins e garante que este reconhecimento é um motor para continuar. “É sempre bom ver o nosso esforço aqui reconhecido é um orgulho vir aqui à Gala da Jornal Nordeste, que sempre me reconheceram, sempre me apoiaram ao longo de todo o meu percurso no hóquei e é uma sensação muito boa estar aqui presente”, vincou a atleta. Outro dos premiados da noite foi Ricardo Mendes, na categoria BTT. O atleta é campeão de nacional de XCO e vencedor da Taça de Portugal de XCO, entre outros prémios que ganhou e lhe valeram a distinção do Nordeste Desporto. Para Ricardo Mendes, estes prémios “representam muito”, uma vez que reconhece os “esforços” que são feitos pelos atletas e incentiva “os mais jovens a praticar mais desporto, que é muito bom para eles”, referiu. Este ano, o prémio carreira foi atribuído a Armando José. O antigo guarda-redes, conhecido por “Rambo”, decidiu pendurar as luvas no final da temporada 2023/2024 e por isso foi homenageado. “É um orgulho muito grande ser reconhecido pelo Nordeste e desde já agradecer pelo prémio que me deram. É sempre bom receber prémios e é destes prémios que são mais saborosos porque é o reconhecimento de uma carreira”, disse. O antigo guarda redes garantiu ainda que se sente preparado para o novo encarar o novo desafio que decidiu aceitar, ser treinador de guarda- -redes. “Este é um desafio bastante bom e deixo já o agradecimento ao Bragança pela oportunidade que me deu. Estou pronto para a luta, é só isso que posso dizer”, vincou. Na recepção do prémio, Armando José emocionou-se ao falar do sobrinho com quem tinha o desejo de partilhar o relvado. “É uma pessoa que me diz muito e eu sei que para ele sou importante como ele para mim é importante, porque a vida tramou-nos, levou-nos a mãe dele, que é minha irmã e eu disse sempre à minha irmã que um dia ia jogar com ele. Foi o melhor troféu que tive em toda a minha vida, poder jogar com ele e só quero que ele seja feliz e que ganhe muito mais daquilo que eu ganhei”, rematou. Nesta gala, houve ainda espaço para a arbitragem. Rui Mouta, ex-arbitro e locutor da Rádio Brigantia, não deixou de ser homenageado pelos 20 anos de carreira. “Apesar de sermos árbitros e normalmente não sermos reconhecidos porque somos a figura com menos destaque, ou mais, depende do jogo. É sempre bom ser reconhecido e ser apreciado e ficar recordados e gratos por aquilo que nós fizemos ao longo de uma carreira”, vincou. A gala Nordeste Desporto é a única que reconhece publicamente o mérito de atletas e clubes. Para Paulo Afonso, administrador do grupo de comunicação social, é fundamental reconhecer o esforço destes atletas. “É fundamental que se continuem a fazer iniciativas desta natureza porque é a única iniciativa onde congregamos todos os desportos federados que se praticam no distrito, que têm projeção para lá da nossa região. Portanto, os grandes premiados, que aqui estiveram presentes hoje, são assim também, através destas galas, reconhecidos. São exemplo para as camadas mais jovens para seguirem este tipo de desportos e para que a região continue a ter esta dinâmica que é, como nós percebemos, imensa”, vincou. O apoio dos municípios é também importante para este tipo de iniciativas. Vinhais foi a autarquia parceira da edição deste ano e para o presidente, Luís Fernandes, foi uma honra receber o evento. “É importante que a gala se tenha realizado aqui em Vinhais porque Vinhais também é um exemplo a nível do desporto, no apoio ao nível do desporto em várias modalidades e por isso, digamos, também é uma honra para nós receber aqui a gala em Vinhais”, referiu o autarca. O grupo PressNordeste (Rádio Brigantia e Jornal Nordeste), homenageou, mais um ano, os atletas e clubes desportivos do distrito de Bragança, pelo seu desempenho na temporada anterior. Entre os vários premiados também se destacam Luís Gonçalves e Luís Fernandes. Os atletas vinhaenses foram homenageados pela PressNordeste em conjunto com a autarquia de vinhais, por serem exemplos de superação e resiliência. Depois de Mirandela, Moncorvo, Vimioso, Bragança, Vila Flor e Miranda do Douro, Vinhais recebeu pela segunda vez a Gala Prémios Nordeste Desporto.