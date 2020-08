Vinhais inaugura interface de transportes apesar do fraco serviço de ligações rodoviárias

A infraestrutura situa-se em pleno centro da vila e, além desta construção, também foi construído um parque de estacionamentos e uma zona verde. O interface teve um custo total elegível de pouco mais de 321 mil euros, contando com o apoio financeiro da União Europeia (FEDER) e um apoio financeiro público nacional/regional. O custo total da requalificação foi de 340 mil euros. “Trata- -se da recuperação de um espaço que estava algo degradado”, sublinhou o presidente da câmara de Vinhais, Luís Fernandes, sobre a empreitada que veio dar um novo ar ao antigo espaço da feira. “É um espaço que tem várias valências, não só a própria central, sendo um dos poucos concelhos da região que não a tinha, permitindo também ali a realização de eventos de pequena dimensão”, assinalou ainda o autarca. O objectivo geral desta obra pautou-se pela reabilitação do espaço público, através do arranjo urbanístico, da substituição e regularização do pavimento, da instalação de mobiliário urbano e de cobertura vegetal. “Sendo uma candidatura direccionada para a área da reabilitação urbana, era importante cumprir a empreitada porque enobrece ainda mais aquela zona, dando-lhe um aspecto completamente diferente”, explicou Luís Fernandes. Ainda que a nova infraestrutura seja uma realidade, o autarca lembrou que, em termos de rede de transportes, “os munícipes de Vinhais, tal como munícipes de diversos concelhos do distrito, não estão tão bem servidos quanto deviam”, mas “os municípios tentam suprir algumas lacunas que vão surgindo”, como ali aconteceu quando, em Julho do ano passado, a Auto Viação do Tâmega suprimiu a ligação entre Vinhais e o Porto. Naquela altura, a Auto Viação do Tâmega concessionou o serviço à Rede Expressos, que decidiu pôr fim à ligação, alegando que não era rentável, mas depois foi assegurada uma ligação de Vinhais para Mirandela, de manhã, e uma outra no sentido inverso, ao fim da tarde, para permitir que as pessoas pudessem seguir para o Porto, ou até mesmo para outros destinos, através de Mirandela. Em declarações a este jornal, Luís Fernandes considerou ainda que estes territórios, em que “a área geográfica é grande”, deviam ter um “apoio muito maior”. Naquele concelho, em mais de 40 aldeias há transporte da câmara para as pessoas se deslocarem à vila, para consultas, compras e outras necessidades. O autarca acrescentou ainda que o transporte a pedido vai voltar a ser realizado, em breve, depois de ter sido suspenso por causa da pandemia.