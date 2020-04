Vinhais realiza 180 largadas contra vespa

O Município de Vinhais vai investir 21 mil euros em largadas do parasitóide que combate a Vespa das Galhas do Castanheiro no concelho. O número de largadas é superior em relação às realizadas no ano passado. “São cerca de 180 largadas que a parte científica entendeu que era o número importante para o nosso concelho. É um investimento que nos parece justo e necessário tendo em atenção a valia que a castanha tem em termos económico para o nosso concelho e é uma forma de ajudar já as pessoas”, referiu o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes. O trabalho de luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro em Vinhais é desenvolvido em conjunto pelo município, associação Arborea, Proruris e Instituto Politécnico de Bragança, que fazem a avaliação e monitorização acerca dos locais onde deve ser desenvolvida esta forma de luta biológica contra a Vespa das Galhas do Castanheiro também designada Torymus sinensis. A primeira largada de parasitóides aconteceu no passado sábado. No concelho de Vinhais, recorre-se pelo terceiro ano a este meio de combate. Em 2019, realizaram-se 170 largadas e em 2018 tinha sido feitas 52. A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os- -Montes também fez uma candidatura no valor de 1 milhão de euros para combate a agentes bióticos e doenças dos castanheiros. Para o autarca “era fundamental que essas candidaturas fossem aprovadas, tendo em atenção a importância que têm na economia da região e do concelho, porque permitia apoiar a cultura que é uma das fontes de rendimento mais importante”.