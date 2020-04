Vinhais tem mais medidas para apoiar munícipes

Os consumidores domésticos ficam isentos do pagamento da água, na percentagem de 50%, incluindo os referentes aos resíduos sólidos e saneamento nos meses de Abril e Maio. Quanto às IPSS, comércio e indústria, ficam isentas na totalidade. “Entendi que era importante mais um conjunto medidas no sentido de ajudar as famílias do concelho tendo em atenção esta pandemia”, esclareceu o presidente da câmara de Vinhais.

Luís Fernandes explicou ainda que as famílias também vão ficar isentas do pagamento das rendas de edifícios que sejam propriedade do município de Vinhais, durante o mesmo período.

Foi ainda aprovado, prescindir da participação na percentagem de 5% no IRS a favor das pessoas que apresentem a declaração no concelho. “Esta tem ainda de ser aprovada na próxima Assembleia Municipal”, disse o autarca.

O autarca sublinha ainda que os vinhaenses têm aplaudido as medidas que a câmara tem vindo a tomar porque “ajudam as pessoas”.

Estas novas medidas foram tomadas, na segunda-feira, em reunião de câmara.