Vítor Hugo (CD Miranda): “Apesar do favoritismo da Academia Johnson Januário, nesta casa nunca nos rendemos”

O Pavilhão Municipal de Vila Flor acolhe, no próximo sábado, a Taça Transmontana de Futsal que coloca frente a frente o Clube Desportivo de Miranda do Douro, campeão distrital de Bragança, e a Academia Johnson Januário, equipa campeã da distrital de Vila Real.

A formação mirandesa tem quatro reforços novos, são eles Miguel Diz, Dylan, Pedro Alves e Pedro Diz.

Thales Chuva saiu e esta temporada está na Academia Johnson Januário, vai defrontar a antiga equipa no sábado.

Vítor Hugo, treinador do Clube Desportivo de Miranda do Douro, referiu que a turma mirandesa está a preparar-se da melhor maneira para o jogo. “Estamos numa fase muito embrionária, os jogadores estão a recuperar-se fisicamente e tacticamente para se conseguirem adaptar ao nosso modelo de jogo. Estamos em contra-relógio, porque temos já neste sábado a Taça Transmontana e queremos apresentar-nos da melhor forma possível. Sabemos das dificuldades desta partida, mas nesta casa abordamos todos os jogos da mesma forma, com muita humildade e com muito trabalho”, vincou.

Apesar de considerar a Academia Johnson Januário como favorita, Vítor Hugo acredita na vitória do Clube Desportivo de Miranda do Douro. “Queremos dignificar a nossa cidade, representar bem o nosso distrito e fazer uma gracinha no sábado. Sabemos perfeitamente que o favoritismo está do lado do Januário, já nos encontramos na Taça Nacional o ano passado e eles venceram os dois jogos. É uma equipa da 3ª Divisão e tem de ser considerada favorita para este jogo. No entanto, na nossa casa nunca nos rendemos. Iremos procurar utilizar as nossas armas, tentar ocultar aquilo que são os perigos deles e vamos tentar vencer essa partida", sublinhou.

Na última edição, o Salto venceu a Taça Transmontana com vitória, por 5-2, frente ao Clube Desportivo de Miranda do Douro.

A Taça Transmontana 2024/2025 joga-se no sábado, às 17h00, no Pavilhão Municipal de Vila Flor, onde o Clube Desportivo de Miranda do Douro e a Academia Johnson Januário vão medir forças.