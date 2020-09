Vítor Hugo regressa ao Grupo Desportivo Macedense

O jogador, de 38 anos, é o mais recente reforço da formação orientada por Costinha e volta ao clube que representou nas temporadas 2006/2007 e 2008/2009.

Vítor Hugo é um dos jogadores de futsal mais experientes do distrito de Bragança e tem uma longa carreira, com passagens pela extinta AA UTAD/Real Fut pela qual jogou na divisão maior do futsal português. Na última década Vítor Hugo vestiu a camisola do Mogadouro.

O experiente jogador é um reforço de peso para o Macedense, que vai competir no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.