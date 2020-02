Vitória do Santo Cristo adia decisões para o terceiro jogo

Está tudo em aberto no Campeonato Distrital de Futsal Feminino. O Santo Cristo venceu, no sábado, o Grupo Desportivo Macedense por 4-2 e igualou a final do play-off, já que o GDM tinha vencido o primeiro encontro por 5-1.

No segundo jogo, realizado e Torre de Moncorvo, as comandadas de João Rodrigues foram mais eficazes e garantiram a vitória com golos de Mariana Carção (5’), Carolina Miranda (22’), Jéssica (28’) e Inês Antunes (38’). Para o Macedense marcaram Telma Gonçalves (4’) e Sofia Miguel (11’).

O segundo encontro foi ainda mais competitivo e equilibrado que o primeiro. As duas equipas valorizaram o futsal feminino e deixaram antever uma partida de alto nível. O jogo do título promete.

A jogar em casa, as comandadas de João Rodrigues mostraram capacidade de reacção. Depois de estarem a perder, 1-2 ao intervalo, as locais deram a volta ao marcador na segunda metade.

João Rodrigues cumpriu, assim, a promessa feita no final do jogo em Macedo de Cavaleiros. “O objectivo era dar a volta em casa e conseguimos com atitude e garra”, disse o treinador do Santo Cristo.

Ao Macedense faltou pontaria o que em competição, sobretudo em jogos destes, paga-se caro. Paulo Touças, treinador do GDM, reconheceu a falha na finalização e apontou o dedo à arbitragem. “A arbitragem errou para os dois lados, mas o penálti que nos marcaram foi indecente. Foi um penálti que nem lembra ao diabo. Nós estávamos por cima do jogo, fomos muito superiores e houve períodos na primeira parte em que o Santo Cristo nem conseguiu ter bola”.

Macedense ou Santo Cristo? Quem vai ser campeão distrital de futsal feminino? As duas equipas defrontam-se no próximo sábado, dia 22, em Macedo de Cavaleiros no terceiro e decisivo jogo da Final do Play-off.

Depois do campeonato, as duas equipas reencontram-se na Final Four da Taça Distrital de Futsal Feminino, no dia 29 de Fevereiro.