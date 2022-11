Vitória macedense com reviravolta no marcador

O Grupo Desportivo Macedense somou, este sábado, o segundo triunfo consecutivo. Os transmontanos venceram o Módicus por 3-4, um jogo relativo à jornada 10 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

A equipa de Macedo de Cavaleiros esteve a perder por 2-0, Ricardo Pinto (6’) e João Augusto (19’) marcaram para a formação de Gaia.

Os macedenses não baixaram os braços e conseguiram inverter o resultado. Riquinho reduziu para 2-1 aos 12 minutos, Gonçalo Banha igualou, 2-2, aos 13’ e Pauleta, de penálti, colocou o GDM na frente do marcador aos 15’.

Mais golos só na segunda metade, um para cada equipa. Ricardo Simão rubricou o 2-4 aos 36 minutos e Rafael Rodrigues fixou o resultado em 3-4 aos 37’.

Da partida foi expulso o brasileiro Felipe Dias. O ala do Módicus viu a segunda cartolina amarela aos 30 minutos.

O Macedense subiu para o nono lugar com 12 pontos e recebe o Paços de Ferreira, líder do campeonato, na jornada 11, agendada para o dia 3 de Dezembro. O Módicus é quarto classificado com 16 pontos e menos um jogo.