Vitória vilarealense no confronto entre transmontanos

A formação sub-18 do Estrelas Brigantinas perdeu, este domingo, na recepção à ADCE Diogo Cão, por 33-83, na segunda jornada da zona Norte B da Taça Nacional de Basquetebol.

Os brigantinos sentiram bastantes dificuldades. Logo no primeiro período sofreram 17 pontos e no segundo 23, tendo marcado apenas 26, o que se reflectiu no resultado desnivelado ao intervalo. Os vilarealenses foram para o descanso a vencer por 16-40.

A ADCE Diogo Cão acabou por revelar muita pontaria nos lançamentos da zona de três pontos, com Evandro a assumir o protagonismo ao marcar três triplos e a somar 29 pontos no total.

Na segunda metade, a formação visitante manteve a toada de jogo da primeira com os parciais de 6-18 e 11-25 no terceiro e quarto período, respectivamente, conseguindo no final o resultado de 33-83.

João Faria, técnico dos Estrelas, previa dificuldades frente a um adversário que já tinha defrontado no Inter-Associações. “Não foi um jogo fácil. Foi o terceiro jogo que realizámos com esta equipa. Na verdade, esperava um pouco mais, mas o adversário vinha bem preparado e é superior. No entanto, nós jogámos sempre para ganhar e fizemos o melhor possível”.

O treinador reconhece que a Taça Nacional é uma prova mais exigente, mas serve para os jogadores evoluírem e ganharem experiência. “Já sabemos que vamos defrontar equipas superiores, mas temos que fazer o melhor possível e encarar um jogo de cada vez”.

Rodrigo Faria foi o melhor marcador da equipa de Bragança com 10 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 26 de Fevereiro, os brigantinos jogam fora com a Escola SLB O. Azeméis.