Volta ao Nordeste arranca amanhã com impacto positivo na economia local

A Volta ao Nordeste começa já amanhã. A terceira edição do evento de referência da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) conta com cerca de uma centena de ciclistas e assume-se como um claro promotor do nordeste transmontano.

Helena Barril, presidente do Município de Miranda do Douro, aceito desde logo o desafio para acolher a prova no seu concelho. “Quando nos foi solicitado o apoio para a concretização do evento em Miranda ficamos muito contentes, pois é sinal de que já sentimos o país a mexer depois da pandemia”.

Na apresentação do evento, esta sexta-feira, no Mini Auditório de Miranda do Douro, a autarca destacou a importância do evento na dinamização da economia local. “Isto traz um impacto positivo na nossa economia. Sente-se a nível do alojamento e da restauração”, sublinhou.

Helena Barril mostra-se disponível para continuar a apoiar o ciclismo pois “o nordeste transmontano tem todas as condições para a prática da modalidade”.

Para além da Câmara Municipal de Miranda do Douro, a Associação de Ciclismo de Bragança conta ainda com o apoio Município de Vimioso, Bragança e Alfândega da Fé, bem como de diversas empresas do distrito.

A ACB procura estabelecer um protocolo com a Comunidade Intermunicipal (CIM)Terras de Trás-os-Montes e esse repto foi lançado por Miguel Monteiro, esta sexta-feira, na apresentação da prova a Jorge Fidalgo, presidente do Município de Vimioso e também da CIM.

“A ideia é um estabelecermos uma parceria. Se tivermos um protocolo assinado com a CIM para os próximos dois ou três anos, por exemplo, podemos incluir todos os municípios da CIM no percurso da volta. Esse protocolo daria mais projecção ao evento e ajudava-nos a conseguir mais meios financeiros”, referiu o presidente da ACB.

Miguel Monteiro agradeceu o apoio dos quatro municípios no ano de regresso da competição, depois de ter sido adiada duas vezes devido à pandemia, e de algumas dificuldades para organizar a volta.

E depois de Ricardo Vilela (W52-F.C. Porto) e César Quitério, antigo ciclista profissional, este ano o embaixador da prova é o brigantino Vítor de Carvalho, paraciclista da Glassdrive/Q8/Anicolor. “É sempre um privilégio ser embaixador de uma prova organizada no nosso distrito e representar o paraciclismo e uma equipa profissional de ciclismo”, afirmou.

Vítor de Carvalho vai participar e aponta a segunda etapa, de 100 quilómetros, que vai ligar Miranda do Douro a Alfândega da Fé, no domingo, como a mais difícil. “Pela distância penso que a segunda etapa será a mais complicada”.

A III Volta ao Nordeste começa já este sábado, às 10h00, com um prólogo, de seis quilómetros, em Bragança e que vai ditar quem vai partir de amarelo para a primeira etapa, com início às 16h00, entre Vimioso e Miranda do Douro.

A prova termina no domingo com a ligação entre Miranda do Douro e Alfândega da Fé, onde será consagrado o vencedor.

Em 2018 o vencedor foi Sancho Cruz e em 2019 a camisola amarela ficou com o vilarealense Rui Novais (Skoda Irmãos Leite – Tourencinho), que parte como favorito para a edição deste ano.