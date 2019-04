Volta ao Nordeste começa esta quinta-feira em Mogadouro

A Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) leva para a estrada a II Volta ao Nordeste, que tem início na quinta-feira, dia 25, em Mogadouro e vai terminar no domingo, dia 28, em Bragança.

Trata-se já do evento referência da ACB e que este ano traz equipas de vários pontos do país e até das ilhas, mais concretamente dos Açores. No total vão participar 150 ciclistas nas categorias de Masters, Elites e Sub-23 amadores.