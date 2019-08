Volta a Portugal de cadetes um “desafio aliciante” para os ciclistas do CCMC

Os dois ciclistas fizeram equipa com a SC Bike Team de Paços de Ferreira numa prova que começou em Abrantes e terminou em Ourém.

Foi um “desafio aliciante” para os dois jovens transmontanos como destacou Carlos Pires. “Estes dois campeões participaram integrados, por termos que ter no mínimo cinco ciclistas, na equipa SC Bike Team, como tal teríamos que cumprir as tácticas da equipa que integrávamos, o que foi mais um aliciante para estes jovens, que em idade de formação teriam novas experiências, como proteger um líder, integrar fugas, interpretar varias tácticas colectivas em prol dos resultados da equipa”, explicou o técnico.

Samuel Pires não completou a volta já que no primeiro dia de competição viu-se envolvido numa queda que o deixou debilitado fisicamente e sem disponibilidade física para terminar a volta.

Já Sandro Teixeira ficou no 67º lugar da classificação geral. “O Sandro, com a função de protecção do líder da equipa, cumpriu com valentia a três etapas, sacrificando mesmo a sua classificação em prol do trabalho de equipa. Na classificação geral chegou a estar no 43º lugar”.

Esta foi a segunda participação de Sandro Teixeira na Volta a Portugal de Cadetes, a edição deste ano ficou marcada pelas quedas. “Foi uma prova muito dura, na primeira etapa houve muitas quedas, na segunda já houve mais montanha e na terceira etapa a mesma coisa. Tentei entrar em fuga três ou quatro vezes mas foi sem sucesso”, disse Sandro Teixeira.

Depois da Volta a Portugal de Cadetes, o Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros prepara-se para participar na Volta a Portugal de Juniores entre os dias 22 e 25 de Agosto.