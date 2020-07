Willian Soares é reforço do Macedo

Depois de anunciadas as contratações do central Cardeal e do internacional André Dias, a formação macedense reforçou o meio campo e com Willian Soares.

O jogador brasileiro, de 31 anos, representou o Vimioso na época passada, depois da passagem pelo Grupo Desportivo de Bragança na temporada 2018/2019. Willian Soares é médio centro mas também desempenha tarefas mais ofensivas.

No capítulo das renovações, o guarda-redes Minhoto e o médio Rui Alves assinaram por mais uma temporada tal como já tinham feito Edra, Veiga, Falcão e o goleador Tiago Mendes “Mantorras”.