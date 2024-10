Workshop “Faça mais com os seus clientes”

Ações pretendem capacitar o tecido empresarial local

Com o objetivo de sensibilizar, mobilizar e qualificar as Micro e PME da região Norte para as vantagens da implementação de um modelo de negócio digital, o projeto Acelerar o Norte continua a percorrer as 8 sub-regiões do Norte do país com o Roadshow de Capacitação para qualificar as empresas aderentes ao projeto.

No próximo dia 7 de outubro, através da Aceleradora de Comércio Digital de Bragança e em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança, o Acelerar o Norte vai estar em Bragança.

Dirigido aos empresários do Norte de Portugal dos setores do comércio, serviços pessoais e da restauração e similares, o objetivo do Roadshow de Capacitação do Norte é promover, gratuitamente, workshops sobre diversas temáticas para qualificar as empresas (gestores e colaboradores) aderentes ao projeto sobre ferramentas, boas práticas e estratégias de marketing digital.

Desde o Alto Minho, passando pelo Cávado, Ave, Alto Tâmega, Área Metropolitana do Porto, Tâmega e Sousa e terminando no Douro e Terras de Trás-os-Montes, o Acelerar o Norte tem percorrido toda a região com o Roadshow para a Digitalização do Norte, para apresentar o projeto à comunidade empresarial local, e com o Roadshow de Capacitação do Norte, a promover workshops sobre diversas temáticas para qualificar as empresas aderentes ao projeto.

Link inscrição: https://tinyurl.com/aceleraronorte-braganca

Para complementar os workshops, em breve, o projeto Acelerar o Norte irá criar a Academia Digital, uma plataforma online de aprendizagem (de acesso gratuito), com conteúdos na área do digital.

O projeto Acelerar o Norte é desenvolvido pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), e copromovido pela AEP - Associação Empresarial de Portugal, pela AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e pela ACEPI - Associação da Economia Digital e financiado pela União Europeia, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência e do NextGenerationEu, na Componente 16 - Empresas 4.0, e aprovado na sequência da publicação do Aviso N.º 04/C16-102/2022 - Aceleradoras de Comércio Digital. www.aceleraronorte.pt