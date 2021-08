Xadrezistas dos quatro cantos do mundo reunidos em Bragança

Começa esta quinta-feira, em Bragança, o II Open de Xadrez Terras de Trás-os-Montes.

A competição reúne na capital de distrito, até à próxima terça-feira (dia 24), cerca de 150 xadrezistas de 25 nacionalidades. “Temos participantes do Madagáscar, da Índia, de Cuba, da Rússia, de imensos países. São pessoas que não vão só contribuir para o xadrez mas também vão dar dinamismo”, referiu Ricardo Batista, vice-presidente da Associação de Xadrez de Bragança.

No distrito de Bragança há, actualmente, dois clubes de xadrez: Grupo Desportivo Macedense, de Macedo de Cavaleiros, e CAMIR, de Mirandela. Mas, a partir do próximo mês de Outubro, a cidade de Bragança vai ter um representante na modalidade. A Escola Arnaldo Pereira prepara a aposta no xadrez. “Por meras formalidades o clube só vai surgir em Outubro e Bragança vai ter um clube de xadrez. Vamos passar a ter três clubes no distrito”, avançou Ricardo Batista.

O Open Terras de Trás-os-Montes é organizado pela Associação de Xadrez de Bragança e conta com as parcerias dos municípios de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

Em 2020 a competição realizou-se em Macedo, este ano chega a Bragança e em 2022 já se sabe que vai decorrer em Mirandela.

A segunda edição começa hoje e termina na próxima terça-feira, dia 24.