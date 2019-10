Ximena, Joaquim Barros, António Ferreira e Jesus Novo foram homenageados

Este ano, além da atribuição de mérito a atletas e clubes, a organização da 7ª Gala Prémios Nordeste Desporto entregou quatro galardões muito especiais: Carreira e Homenagem.

No futebol, Joaquim Barros foi homenageado a título póstumo. O antigo treinador de futebol, falecido em Outubro de 2018, era uma pessoa de “trato fácil”, como recordou Ricardo Castilho, presidente da Associação Recreativa Alfandeguense.

Joaquim Barros como jogador representou o G.D. Bragança, Macedo, Mogadourense e Alfandeguense, clube onde terminou a carreira como jogador e onde foi também treinador.

Já no atletismo, António Ferreira, natural de Mirandela, recebeu um prémio “Homenagem”. O mirandelense ainda sonha ser campeão do mundo. “O meu percurso tem sido aceitável na classe de veteranos e não me importava nada de ser campeão do mundo aos 90 anos”, afirmou.

Quanto a Manuel Jesus Novo, mestre das artes marciais e o grande impulsionador deste desporto no distrito de Bragança, mostrou-se surpreendido com a atribuição do prémio “Carreira”. “Foi uma surpresa para mim mas é agradável quando o nosso trabalho é reconhecido. Fiquei muito feliz com esta homenagem”.

O prémio “Carreira” foi também entregue a Ximena. O antigo guarda-redes destacou-se na baliza do Grupo Desportivo de Bragança durante mais de 25 anos. Emocionado com a homenagem conta que pendurar as luvas não foi uma decisão fácil. “Três meses antes quando decidi terminar a carreira nem dormia. O amor que tenho ao clube é muito grande. Tomei a decisão e penso que foi na altura certa, algum dia tinha que acontecer”, confessou.