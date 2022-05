XXXIV Torneio da Função Pública começa hoje em Bragança

O torneio vai para a 34ª edição e é o mais antigo do distrito. Para Carlos Parreira da organização, a cargo da equipa GNR Comando Territorial, que venceu em 2019, o torneio dinamiza a cidade e promove o convívio e a prática de desporto. “Já desde o início do ano que as pessoas nos perguntam quando começa o torneio. É um evento que dá uma certa dinâmica à cidade. As pessoas gostam da prova e à noite aproveitam para ir ver os jogos. Este ano reduzimos para dois jogos por noite”.

A 34ª edição do Torneio da Função Pública tem início esta terça-feira e termina no dia 29 de Junho. Os jogos realizam-se de segunda a quinta-feira, à noite, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.