Zé Campos resolveu para o Mirandês

Foi um triunfo magro mas moralizador. O Mirandês venceu o Taipas por 1-0, na jornada 16 da série A do Campeonato de Portugal.

A equipa de Miranda do Douro resolveu o encontro na primeira parte, fase do jogo em que foi superior e teve várias oportunidades para marcar, com Zé Campos a bater Paulo Costa na marcação de um penálti aos 10 minutos.