Zé Luís reforça defesa do Bragança

O jogador, de apenas 19 anos, chega ao GDB por empréstimo do Vizela, depois de ter iniciado a temporada no Pedras Salgadas. Na formação termal realizou apenas quatro jogos.

Zé Luís fez formação no Pevidém, Vitória de Guimarães e Vizela. O defesa já é opção para o jogo deste domingo com o Vianense, a contar para a jornada 11, a última da primeira volta, da série A do Campeonato de Portugal.

Em sentido contrário, Pedro Fernandes é baixa de peso na formação brigantina. O guarda-redes fracturou a mão esquerda num treino e vai ficar de fora das opções cerca de duas semanas.

Além de Zé Luís, o Bragança já tinha garantido a contratação do avançado Ossai, que se estreou na jornada passada frente ao Maria da Fonte.