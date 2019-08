Zoelae Trail … descobrir Bragança a correr

A terceira edição do Zoelae Trail acontece já no próximo domingo, dia 18, e a prova é um autêntico roteiro cultural e histórico de Bragança. Os atletas, cerca de 500 esperados pela organização, vão partir da aldeia de Rebordãos e têm como destino o Castelo de Bragança.

A novidade para esta edição é o mini-trail de 10 km e a caminhada com a mesma distância “para os participantes que se queiram iniciar na modalidade”, como explicou Olavo Maciel da T’ inc, promotora da corrida. Já os mais ousados e preparados fisicamente têm o Trail Longo (30 km) e o Trail Curto (20 km.

Outra novidade é a geolocalização permanente dos atletas para um controlo mais rigoroso e maior segurança. “É um programa da Dareyou Spot para acompanhar em tempo real os atletas e também por uma questão de segurança”, explicou o promotor.

Os percursos de diferentes distâncias contam com troços muito técnicos e paisagens incríveis de um território outrora ocupado pelo povo pré-romano Zoelae, reconhecido pela sua bravura, considerado um dos mais antigos grupos éticos da Península Ibérica.

Um dos cenários naturais e que é comum às diferentes distâncias é a Serra da Nogueira. Aqui, os participantes vão poder apreciar a maior mancha espontânea de carvalho negral da Europa. Há ainda a ter em conta a passagem pela barragem de Castanheira e o centro histórico da cidade.

“Das Sombras à Luz” é o slogan deste ano do Zoelae Trail e conta com três “local runners” convidados: António Moreira, Jorge Pires e o jovem João Melgo, todos atletas do Ginásio Clube de Bragança.

Já Maria Ferreiro é a embaixadora da terceira edição do evento. A atleta espanhola representa o Boavista Trail e é presença assídua nas provas em Portugal e Espanha.

São esperados mais de 500 atletas e Miguel Abrunhosa, vereador da autarquia de Bragança, que organiza a competição, realçou o impacto do evento na economia local. “Traz atletas de fora do distrito. Já estão inscritos atletas da Lousada, do Boavista entre outros clubes. Esta é ainda uma forma de promover o turismo e a marca Bragança”, afirmou.

O Zoelae Trail insere-se na Festa da História de Bragança, que começa esta quinta-feira e termina no sábado, e no domingo tem como ponto de partida a Barragem da Castanheira, na freguesia de Gostei (para a caminhada e o mini-trail às 08h30), e a aldeia de Rebordãos (para o Trail Curto e Longo às 08h00) com meta instalada no Castelo de Bragança. Na noite anterior há um ritual de iniciação com todos os participantes.