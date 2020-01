Alterações do trânsito intestinal

Quais os tipos de diarreia?

å Diarreia aguda, se a duração da diarreia for inferior a duas semanas. A maior parte das diarreias agudas são de etiologia infeciosa e, dentro destas, a causa mais frequente são os vírus ou intoxicações alimentares provocadas por toxinas bacterianas.

å Diarreia crónica, se as queixas se prolongarem por mais de 4 semanas. Nos países desenvolvidos, a diarreia crónica pode ter na origem diversas causas como a síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal e as síndromes de má absorção.

Como se faz a avaliação inicial da diarreia?

– História clínica

- Caraterísticas e frequência das dejeções e presença de sangue, pus ou muco nas fezes

- Se o doente fez uma viagem recente

- Se consumiu laticínios não pasteurizados ou se ingeriu carne ou peixe que não estivessem bem cozinhados

- Se existe história de infeções bacterianas recorrentes

- Se há toma de medicamentos, realização de radioterapia e cirurgias

- Se consumiu água contaminada

- Se houve consumo excessivo de laxantes

- Se teve contacto com pessoas doentes

- Se tomou antibióticos recentemente

- Se existem comorbilidades (existência ou associação de duas ou mais doenças num paciente)

- História sexual do doente.

– Exame físico

– Exames de diagnóstico

Qual o tratamento?

A reposição de fluidos e eletrólitos e a modificação da dieta são, normalmente, suficientes para o tratamento da diarreia aguda. Os fármacos antidiarreicos, antibióticos, analgésicos e reguladores da motilidade só são utilizados em alguns casos.

O tratamento vai depender das causas da diarreia crónica.

Quando se deve consultar o médico no caso de diarreia?

- Se a diarreia persistir durante dois dias sem melhorar

- Se tiver sintomas de desidratação (muita sede, boca ou pele secas, pouca ou nenhuma urina, fraqueza, tonturas, vertigens, urina de cor escura)

- Se tiver sangue nas fezes ou estas forem de cor escura

- Se tiver dor abdominal ou retal severa

- Se emagrecer

- Se tiver sintomas noturnos

- Se tiver febre elevada

- Se tiver vómitos persistentes;

- Se tiver doenças crónicas ou imunossupressão concomitantes

O que é a obstipação?

Geralmente, considera-se obstipação se há dificuldade persistente em evacuar, se a evacuação obriga a grande esforço, se é necessário recorrer a manobras digitais para ajudar a saída das fezes, ou se há duas ou menos evacuações por semana (ou se houve uma redução recente do número de evacuações habitual).

O grau de obstipação varia de pessoa para pessoa, podendo durar um curto período de tempo ou ser crónica, causando dor e desconforto e afetando a qualidade de vida.

Quem pode ser afetado por obstipação?

São mais afetadas pela obstipação as mulheres e as pessoas mais idosas.

Cerca de 40% das mulheres grávidas referem obstipação durante a gravidez.

Quais as causas da obstipação?

- A ingestão de pouca fibra (frutas, vegetais, cereais)

- Quando se ignora ou retarda o estímulo para a defecação

- Ingestão de poucos fluidos

- Ansiedade ou depressão

- A toma de alguns tipos de medicamento

- Doenças que afetam o intestino, como por exemplo algumas doenças neurológicas (esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesões da medula) e doenças metabólicas (diabetes, hipotiroidismo, insuficiência renal)

- Doenças próprias do intestino ou do ânus, como inflamações, zonas de estreitamento/aperto no intestino, tumores, fissura anal, etc.

Como se manifesta a obstipação?

Geralmente, as fezes são duras e fragmentadas, existe uma sensação persistente de mal-estar e desconforto no abdómen e verifica-se, frequentemente, necessidade de recorrer a medicamentos ou clisteres para ajudar a evacuação.

O que pode causar o não tratamento da obstipação?

- Hemorroidas;

- Incontinência fecal;

- Impactação fecal, que se traduz por acumulação de fezes secas e duras no reto

Como se diagnostica a obstipação?

O diagnóstico é feito com base nas queixas e no exame médico completo que inclui o exame ano-rectal (exame proctológico).

Podem ser necessários exames complementares de diagnóstico.

Como se trata a obstipação?

- Ingerir alimentos ricos em fibra, tais como: cereais (farelo, flocos, pão e bolachas integrais); fruta (ameixa, pêssego, frutos de polpa, frutos tropicais); vegetais (couve, feijão, grão, ervilha, fava)

- Atividade física regular (marcha, ginástica, natação)

- Rever os medicamentos em curso de modo a perceber se eles são a causa da obstipação

- Em determinadas situações pode ser necessário usar laxantes, sempre com prescrição médica

- Intervenção cirúrgica (mais raramente)

Como se previne a obstipação?

- Ingestão de muitos fluidos e uma dieta rica em fibras e exercício físico regular

- Ter tempo e privacidade no quarto de banho assim como não ignorar o estímulo para a evacuação.

Prof.ª Doutora Mónica Bagueixa

Centro de Saúde de Mirandela II

Unidade Local de Saúde do Nordeste