Como prevenir quedas no dia-a-dia

Quem está em risco de sofrer uma queda?

Existe um maior risco de queda se:

• Tiver mais de 65 anos;

• Caiu uma vez no último ano;

• Não costuma praticar atividade física;

• Toma vários medicamentos;

• Não vê bem;

• Desequilibra-se com alguma frequência.

Onde acontecem a maior parte das quedas?

A maior parte das quedas acontecem em casa. Por isso, é importante olhar à volta e analisar os principais obstáculos que podem originar quedas.

O que devo analisar em casa?

A nossa casa deve estar organizada de forma a proporcionar o nosso bem-estar. Para evitar quedas deve verificar se:

• Está bem iluminada;

• O piso é escorregadio;

• Existem cabos ou outros objetos no chão;

• Tem a mobília bem organizada (ex. bancos baixos);

• Existem tapetes;

• Há corrimão nas escadas ou apoios nas casas de banho.

Quais são as principais recomendações?

• Não ande sem sapatos em casa;

• Coloque fitas aderentes nos tapetes;

• Instale um apoio para se segurar na casa de banho;

• Acenda as luzes quando for à casa de banho à noite;

• Evite fazer movimentos perigosos como subir a cadeiras instáveis e/ou andar apressado(a).

As condições de saúde também interferem nestas questões?

Sim. Algumas doenças crónicas, como a diminuição da força muscular ou problemas de visão aumentam o risco de quedas. Por outro lado, a osteoporose é uma doença silenciosa que aumenta o risco de fraturar os ossos, sobretudo a anca e a coluna vertebral. É, por isso, aconselhável:

• Praticar atividade física;

• Fazer uma dieta equilibrada;

• Conversar com o seu médico.

Porque é importante a atividade física?

Ser ativo ajuda a proteger os ossos e a saúde mental e pode prevenir doenças como a osteoporose, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e cancro.

Que tipo de atividade física posso fazer?

Deve procurar uma atividade de que goste ou, por exemplo, fazer algumas caminhadas. Tente exercitar o corpo duas horas e meia por semana, que pode distribuir por meia hora 5 dias por semana. Seja qual for o exercício escolhido, comece sempre pelo aquecimento, que é muito importante para evitar lesões.

E em casa posso fazer alguma atividade física?

Sim. Se preferir não sair à rua há exercícios muito fáceis de fazer em casa. Os exercícios de equilíbrio e de força são especialmente recomendados na prevenção de quedas.

Porque a alimentação é importante?

Ter uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental em todas as fases e idades da nossa vida.

A visão também interfere com o risco de quedas?

A visão influencia o equilíbrio e, consequentemente, a segurança. Deve, por isso, falar com o seu médico se tiver dificuldades de visão ou desequilíbrios. Se usar óculos, mantenha as lentes sempre bem limpas.

Fonte: Portal SNS24