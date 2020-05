COVID-19: Saia de casa apenas se necessário e em segurança

Se tiver de sair de casa reforce as medidas de prevenção da infeção

- Lave as mãos com água e sabão ou desinfete-as com solução à base de álcool com frequência;

- Cumpra a etiqueta respiratória;

- Promova o distanciamento físico de 2 metros;

- Tenha atenção ao uso obrigatório de máscaras nos locais fechados com múltiplas pessoas e nos transportes públicos;

- Higienize frequentemente os espaços.

Lave as mãos com frequência

- Molhe as mãos com água e aplique sabão suficiente para cobrir toda a área das mãos;

- Esfregue as palmas das mãos uma na outra, depois a palma direita sobre o dorso esquerdo com os dedos entrelaçados e vice-versa, palma com palma com os dedos entrelaçados, parte de trás dos dedos nas palmas opostas com os dedos entrelaçados, esfregue os polegares em sentido rotativo e, por último, esfregue as pontas dos dedos em movimentos circulares nas palmas das mãos;

- Enxague bem as mãos com água;

- Seque-as com um toalhete, que deve utilizar para fechar a torneira se esta for manual;

- O procedimento de lavagem das mãos deve demorar cerca de 20 segundos;

- A higienização das mãos também pode ser efetuada com uma solução à base de álcool.

A etiqueta respiratória é fundamental

- Ao espirrar ou tossir use um lenço de papel ou faça-o para o antebraço. Nunca o faça para as mãos, elas são um dos principais veículos de transmissão da doença;

- Deite o lenço depois de usado no lixo;

- Lave ou desinfete sempre as mãos a seguir a espirrar ou tossir;

- Proteja-se a si e aos outros.

Cuidados a ter para a correta utilização da máscara

- Antes de colocar a máscara lave bem as mãos com água e sabão ou utilize uma solução à base de álcool;

- Coloque a máscara com o lado branco (caso das máscaras cirúrgicas) ou a parte interior virados para a cara;

- Verifique se está perfeitamente ajustada ao seu rosto tapando a boca e o nariz;

- Não deve tocar na máscara enquanto está a usá-la;

- Antes de retirar a máscara lave ou desinfete as mãos;

- Remova a máscara a partir da parte de trás, segurando nos atilhos ou elásticos, sem tocar na parte da frente da máscara e deite-a no lixo;

- Lave ou desinfete novamente as mãos;

- Não se esqueça que deve mudar a máscara se esta estiver húmida ou suja.

Cuidados ao entrar em casa

- Criar uma área à entrada de casa para colocar os objetos, roupa e calçado potencialmente contaminados;

- Tentar não tocar em nada da casa antes de desinfetar ou lavar bem as mãos;

- Tirar os sapatos e deixá-los na entrada;

- Colocar a roupa exterior dentro de um saco para lavar (sempre que possível a 60 graus);

- Deixar a carteira, as chaves e outros objetos dentro de uma caixa na entrada;

- Limpar os objetos e/ou o telemóvel com toalhitas humedecidas em detergente ou álcool a 70º;

- Tomar banho. Se não for possível, lavar bem todas as zonas expostas;

- Quando levar o seu animal de estimação à rua, deve limpar-lhe as patas antes de entrar em casa;

- Lembre-se que não é possível fazer uma desinfeção total, o objetivo é minimizar o risco.

Proteja-se a si e aos outros! Seja um agente de Saúde Pública!

Em caso de sintomas (febre, tosse e/ou falta de ar) ligue SNS 24 – 808 24 24 24

Fonte: Direção Geral da Saúde