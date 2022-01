Cuide da sua Saúde: Escolha uma alimentação simples e saudável

Nesse sentido, e tendo em conta que as festividades natalícias e de final de ano são sinónimo de alguns excessos, é fundamental assumir o compromisso neste novo ano de adotar hábitos alimentares saudáveis, baseados na Dieta Mediterrânica.

O conceito de Dieta Mediterrânica promove um padrão de ingestão alimentar baseado na diversidade, nos produtos locais e da época, assenta no consumo abundante de fruta, vegetais, pescado e no uso de azeite como principal gordura.

Quais os benefícios da Dieta Mediterrânica?

A simplicidade das refeições mediterrânicas no dia a dia é geralmente sinónimo de uma alimentação mais saudável, de base vegetal e com gordura saudável, reduzindo o risco de doença coronária ou diabetes tipo II.

Quais os pratos que devem ser a base da nossa alimentação?

Os pratos que protegem os nutrientes devem ser a base da nossa alimentação – como as jardineiras, os estufados, as caldeiradas, as sopas, as cataplanas. Estes pratos combinam produtos hortícolas e leguminosas, um pouco de carne, peixe ou ovos e condimentos como a cebola, o alho e as ervas aromáticas.

Neles consumimos a água onde os alimentos são cozinhados, aproveitando todas as suas vitaminas e minerais. A água impede também que se atinjam temperaturas elevadas, preservando outros nutrientes.

Qual a importância da sopa?

A sopa é um método de confeção simples, que preserva muitos nutrientes, hidrata e tem baixo risco de contaminação devido à fervura.

Qual o papel que os produtos vegetais ocupam na alimentação mediterrânica?

Os produtos vegetais ocupam um lugar de destaque neste tipo de alimentação e é possível adaptá-los com facilidade ao longo dos 365 dias do ano.

Devemos preferir os alimentos de época?

Sim. A culinária, ao depender do que a horta e o campo dão, torna-se muito flexível, intuitiva e inteligente. Preferir alimentos de época é positivo, não só porque um alimento sazonal é um alimento fresco, e que se encontra disponível localmente e em condições de maturação adequadas para consumo, mas também porque a produção de alimentos fora de época requer muito mais energia e fertilizantes químicos e o custo económico e ambiental é maior.

O consumo de alimentos locais promove a economia da região e minimiza a pegada de carbono. Além de que, estes alimentos podem apresentar melhores características organoléticas (cor, sabor e aroma) e nutricionais.

O azeite faz parte da dieta mediterrânica?

Sim. O azeite é a principal fonte de gordura e o principal fornecedor de ácido oleico, que ajuda a proteger a saúde cardiovascular e do cérebro.

Como deve ser o consumo dos lacticínios?

O consumo de lacticínios deve ser moderado. O leite é um alimento de elevado valor nutricional, com destaque para o cálcio, a vitamina B12, vitamina D, cálcio e fósforo. Para além disso, fornece proteínas com grande qualidade e ainda iodo, essencial ao desenvolvimento do cérebro, em particular nas crianças.

Qual a recomendação para o consumo de sal?

O sal é agressor das artérias e aumenta o risco de aparecimento de hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, bem como de alguns tipos de cancro. Por isso, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo máximo de sal por pessoa não exceda os 5 gramas por dia.

É possível reduzir o consumo de sal?

Sim. O lema deve ser: menos sal e mais ervas aromáticas. Ou seja, reduzam a quantidade de sal dos cozinhados e em alternativa utilizem ervas aromáticas para dar sabor aos alimentos.

Como deve ser o consumo de peixe?

O padrão alimentar mediterrânico praticado em Portugal privilegia o consumo de bacalhau e de pescado de proximidade, sobretudo a sardinha, o carapau, a cavala e o atum.

Os peixes mais gordos possuem quantidades apreciáveis de gorduras polinsaturadas que desempenham um papel importante nos processos inflamatórios e na prevenção da doença cardiovascular.

A dieta mediterrânica caracteriza-se pelo consumo de carnes vermelhas?

Não. A dieta mediterrânica caracteriza-se por um baixo consumo de carnes vermelhas. Devem ser preferidas as carnes brancas e sem gordura.

Qual deve ser a principal bebida ao longo do dia?

Devemos, de um modo geral, beber pelo menos um litro e meio de água por dia. A água da rede pública em Portugal é de boa qualidade e pode ser uma forma de promover a saúde e bem-estar dos cidadãos, ajudando a proteger o meio ambiente e a combater a obesidade.

Lembre-se sempre que a alimentação saudável pressupõe que esta deva ser completa, variada e equilibrada, proporcionando a energia adequada e o bem-estar físico ao longo do dia.

Fonte: SNS24