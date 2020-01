Quero deixar de fumar. O que faço? Fale com o seu médico ou enfermeiro de família para o ajudar na cessação tabágica. O médico fará uma avaliação breve da motivação e da possível dependência nicotínica e dará a orientação mais adequada para definir o dia para deixar de fumar (dia D). Também o ajudará a preparar-se com um conjunto de medidas para os dias mais difíceis após deixar de fumar. Fale com o seu médico sobre os medicamentos que o podem ajudar na cessação tabágica.