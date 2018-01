Infeções respiratórias

Sabe que os antibióticos não ajudam a combater as viroses?

Os antibióticos são medicamentos muito úteis, devendo ser utilizados criteriosamente nas infeções provocadas por bactérias. Estes medicamentos não ajudam a resolver mais rapidamente as infeções virais e podem ter efeitos indesejáveis. Para além disso, nas viroses, os antibióticos podem ser mais prejudicais que benéficos.

Tomar antibióticos desnecessariamente aumenta o risco de as bactérias adquirirem resistências. Portugal é dos países que apresenta maior taxa de resistência aos antibióticos, o que está relacionado com a sua utilização indevida.

✓ O QUE DEVE FAZER:

✓ Ingira bastantes líquidos para evitar a desidratação

✓ Tome paracetamol se tiver febre, dores de cabeça e/ou musculares

✓ Utilize atmosfera húmida (respirar o vapor de água quente, por exemplo no banho), especialmente antes de se deitar, para tornar as secreções respiratórias mais líquidas e fáceis de eliminar pela tosse

✓ Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou ligue para o Centro de Contacto do SNS, através do telefone 808 24 24 24

X O QUE NÃO DEVE FAZER:

X Não pressione o seu médico nem o farmacêutico para lhe receitar medicamentos desnecessários

X Não se auto medique

X Não utilize sobras de antibióticos utilizados para outras situações

X Nunca utilize medicamentos aconselhados por outras pessoas