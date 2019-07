O que é a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é um problema comum em que o coração perde a sua capacidade de bombear o sangue de modo a satisfazer as necessidades de oxigénio e de nutrientes do organismo. Na insuficiência cardíaca é importante o cuidado centrado no utente e a interligação entre o médico de Medicina Geral e Familiar, o cardiologista, o farmacêutico, os cuidadores e familiares do utente, os enfermeiros, a comunidade/assistente social e o doente.