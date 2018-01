Pela sua Saúde faça atividade física!

A atividade física tem vantagens para a saúde e para o bem-estar da população. O exercício regular permite gastar as calorias ingeridas em excesso, contribuindo para a prevenção da obesidade.

Uma vida sedentária, passando muito tempo sentado - a trabalhar, a ver televisão ou no computador - , leva o organismo a transformar as calorias consumidas em excesso em gordura. Por isso, uma das formas mais eficazes e saudáveis de prevenir ou de diminuir a obesidade é fazer atividade física regularmente.

Para além de atuar sobre a obesidade, a atividade física tem, também, efeitos benéficos na saúde cardiovascular, respiratória, metabólica, mental, assim como na prevenção das quedas, em especial, nas pessoas idosas.

Correr, andar de bicicleta ou nadar são excelentes atividades que pode fazer com diferentes níveis de intensidade, de acordo com o seu estado físico e a sua idade.

Os desportos de equipa e as aulas de grupo, como a hidroginástica, a ginástica de manutenção, o pilates, a dança, o tai chi ou o yoga, também são uma boa forma de fazer exercício e de conviver.

20 minutos de exercício diário

São recomendados 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, o que corresponde a 20 minutos diários. Para se atingir este nível não é necessário fazê-lo de uma só vez, pode repetir em dois períodos de 10 minutos.

Dependendo da sua condição física, os 150 minutos de atividade física moderada podem ser substituídos por 75 minutos de atividade física de intensidade vigorosa.

A atividade física de intensidade moderada carateriza-se por aumento de pulsação e por sudação. Neste tipo de atividade enquadra-se, por exemplo, a caminhada.

No exercício de intensidade vigorosa existe um grande aumento da pulsação e sudação intensa. Isto acontece, por exemplo, na corrida, a andar de bicicleta, a nadar, a jogar ténis, basquetebol ou futebol.

Aconselhe-se com o seu médico

No entanto, antes de iniciar qualquer tipo de atividade física mais complexa que a marcha e caso tenha algum problema de saúde ou mais de 50 anos deverá aconselhar-se com o seu médico de família.

As pessoas são todas diferentes, pelo que a escolha da ou das atividades físicas a realizar deve ser feita de forma individualizada. O que é bom para si pode não se adequar para uma outra pessoa do mesmo sexo e com a mesma idade.

Para uma adequada prática de atividade física é essencial incluir exercícios de aquecimento, de flexibilidade/alongamentos, fazer o arrefecimento e uma progressão gradual na intensidade e na duração do exercício físico.

Antes de fazer qualquer atividade física é fundamental fazer um bom aquecimento cardiovascular, articular e muscular. Preparar o corpo para o exercício é a melhor forma de prevenir lesões, o surgimento de cansaço rápido ou mesmo outro tipo de problemas mais graves. Os exercícios de flexibilidade/alongamentos preparam as articulações e os músculos, sendo aconselhado realizá-los antes e após a atividade física.

É fundamental que escolha a atividade de acordo com as suas preferências, a sua condição física e o seu estado de saúde.

O exercício físico é fundamental para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Aconselhe-se com o seu médico de família!

Vantagens da atividade física para a Saúde

 Diminui a pressão arterial

 Contribui para a prevenção da doença coronária

 Nas pessoas idosas aumenta a capacidade muscular e a flexibilidade, diminuindo o risco de queda

 Preserva a massa óssea e torna os ossos mais resistentes

 Diminui o risco de declínio cognitivo e demência

 Diminui a ansiedade e o stress e melhora a sensação de bem-estar

 Contribui para o equilíbrio de peso