Quando ligar SNS 24 ou INEM

O que é o INEM?

O Instituto Nacional de Emergência Médica – INEM é responsável por garantir a prestação de cuidados de emergência médica a vítimas de acidente ou de doença súbita, desde o local da ocorrência até à unidade de saúde. Através do número europeu de emergência – 112, o INEM dispõe de múltiplos meios para responder com eficácia a situações de emergência médica.

Existe articulação entre o SNS 24 e o INEM?

Sim. A atividade do SNS 24 articula-se diariamente com a do INEM. Existe a possibilidade de transferência de chamadas entres as duas entidades no decorrer da atividade dos serviços.

Quando deve ligar para o INEM?

Deve ligar para a linha 112 do INEM perante uma situação grave ou de risco de vida.

Quais são as situações graves ou de risco de vida?

Consideram-se situações graves ou de risco de vida, os seguintes exemplos:

- Alteração do estado de consciência

- Suspeita de AVC (alteração da fala, face ou força)

- Engasgamento (após tentar ajudar)

- Dificuldade em respirar

- Acidentes com feridos(s)

- Dor no peito

- Hemorragias abundantes ou incontroláveis

- Queimaduras graves ou em zonas sensíveis

Quando ligar para o INEM deve:

- Descrever a situação e a localização onde se encontra

- Responder a todas as questões que lhe são colocadas

- Desligar a chamada apenas quando receber indicação

Quando deve ligar para o SNS 24?

Deve ligar para o SNS 24 – 808 24 24 24 – perante um problema de saúde não emergente. O SNS 24 através do Serviço de Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento é responsável por avaliar e orientar os cidadãos em situação de doença aguda.

Quais são os problemas de saúde não emergentes?

Consideram-se problemas de saúde não emergentes, os seguintes exemplos:

- Dor ligeira a moderada (ex.: garganta, barriga)

- Tosse persistente

- Febre

- Náuseas ou vómito alimentar

- Diarreia

- Alteração da tensão arterial (sem outras queixas)

- Choro persistente da criança

- Comichão ou alterações da pele

O que deve ter consigo quando liga para o SNS 24?

No momento do contacto com o SNS 24 tenha consigo os dados de identificação tais como:

- N.º de utente SNS

- Nome

- Data de nascimento

Se não é o próprio a contactar, esteja junto do utente no momento da chamada e tenha consigo os dados de identificação do mesmo.

Qual a diferença entre o INEM e o SNS 24?

O INEM garante a prestação de cuidados de emergência médica a vítimas de acidente ou de doença súbita. Enquanto o SNS 24, como serviço telefónico e digital, garante a Triagem, Aconselhamento e Encaminhamento em problemas de saúde não emergentes. A atividade do INEM e do SNS 24 está integrada na rede de prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde.

É importante uma boa utilização das linhas telefónicas por parte do cidadão?

Sim. É muito importante reforçar a boa utilização destes serviços pelo cidadão, uma vez que o uso desadequado pode atrasar respostas críticas no tempo e ocupar recursos de forma errada. Por isso, é essencial perceber o propósito das duas linhas telefónicas e em que situações as deve utilizar.

Fonte:

Centro de Contacto do SNS