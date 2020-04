Saúde Oral e COVID-19: Conselhos úteis

1 - Quais as vantagens da higiene oral diária para a Saúde?

Com uma boa higiene oral pode evitar a maior parte das doenças da boca e consequentemente do próprio organismo. Vai ajudar também a mastigar bem todos os alimentos, a pronunciar corretamente as palavras e a manter um sorriso cheio de vitalidade.

2 - Quando devo ser consultado pelo médico dentista nesta fase?

O Governo decretou a suspensão de toda e qualquer atividade de Medicina Dentária, de Estomatologia e de Odontologia, com exceção de situações comprovadamente urgentes e inadiáveis.

3 - O que são situações urgentes e inadiáveis?

Infeção orofacial grave, hemorragia oral, dor orofacial aguda severa intratável com medicação.

4 - Como devo proceder no caso de necessitar do meu médico dentista?

Deve entrar em contacto por via telefónica, mensagem ou e-mail. Nunca se deve deslocar ao Centro de Saúde, Consultório ou Clínica Dentária sem antes falar com o médico dentista. Ele irá orientá-lo.

5 - Qual a melhor dieta para conservar os dentes saudáveis?

Deve ser simples, pouco processada, variada e equilibrada.

Evitar comer doces, fora das horas das refeições, de preferência só à sobremesa.

6 - Sabe um truque para manter os seus dentes saudáveis?

Técnica 2X2X2

- 2 vezes por dia

- 2 minutos de escovagem

- 2 horas sem comer a seguir à escovagem e às refeições principais

7 - Quando devo mudar a minha escova de dentes?

A cada 3 meses ou quando estiver deteriorada (filamentos dobrados, por exemplo)

E para não se esquecer:

Nova estação, nova escova na mão. No Outono, no Inverno, na Primavera e no Verão.

8 - Que instrumentos devo usar para escovar os dentes?

Pasta e escova (elétrica ou não), mas também pode usar o fio ou fita dentária e o escovilhão.

9 - Como devo higienizar a boca?

- Usar uma pequena quantidade de dentífrico;

- Colocar a escova alinhada ao longo da gengiva fazendo um ângulo de 45º em relação aos dentes;

- Escovar suavemente com pequenos círculos;

- Repetir em todas as superfícies dentárias (internas, externas e de mastigação);

- Escovar a língua.

10 - Como devo usar o fio dentário?

Deve retirar da embalagem cerca de 40 centímetros e enrolar no dedo médio de uma mão a maior parte dele, o restante no dedo médio da outra mão. Com a ajuda dos polegares deve retirar os restos de alimentos dos dentes de cima e com a ajuda dos indicadores retirar dos dentes inferiores.

11- Como devo guardar a minha escova de dentes?

O ideal é guardar sempre a sua escova separada da dos restantes membros da casa. Nesta fase de pandemia, o isolamento das escovas é ainda mais importante. Prevenir é o melhor remédio.

12- Devemos lavar as mãos água morna e sabão antes e depois de lavar os dentes?

Sim, o Coronavírus está protegido por uma camada externa de gordura e a espuma do sabão e o calor dissolvem-na e assim desintegram o vírus.

FIQUE EM CASA

LAVE AS MÃOS

LAVE OS DENTES

Equipa de Medicina Dentária

Cuidados de Saúde Primários

Unidade Local de Saúde do Nordeste