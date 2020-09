Abençoado populismo! Benditos populistas!

Parafraseando aquela engraçada adivinha da pescada, pergunto: quem será o candidato à Presidência da República, que antes de o ser já o é? A resposta é óbvia: Marcelo de Sousa, um presidente sempre presente, contente e sorridente, embora tenha mais que chorar do que rir. Com o descalabro da Saúde, por exemplo, e a vergonhosa falência da Justiça, que atafulha esqueletos nos armários. É óbvio que se Marcelo de Sousa honrar a coerência e lisura que dizem ser seu timbre abandonará o cargo presidencial no final do presente exercício porquanto, quando em 2014 analisou, na televisão, os oito anos da presidência de Cavaco Silva, defendeu categoricamente que “o próximo presidente”, fosse quem fosse, não deveria candidatar-se a um segundo mandato. Não pensava, na altura, por certo, que o próximo seria ele. Marcelo de Sousa, porém, não está só nesta matéria. É seu “companhon de route” António Costa que declarou, em 2009, “não haver partido à esquerda que merecesse credibilidade para uma coligação com o PS” e qualificou o Bloco de Esquerda como «um partido oportunista que parasita a desgraça alheia e incapaz de assumir responsabilidades». Ironia do destino: o BE viria a constituir-se, pela mão do próprio António Costa, num dos esteios da “geringonça”, a sua tábua de salvação. Já que à rede veio pescada também as pescadinhas de rabo na boca merecem ser citadas. Senão vejamos: o PCP, fiel aos seus sacrossantos preconceitos, acaba de anunciar João Ferreira como o candidato da praxe. O BE idem aspas: recandidata a candidata anterior como se de um fetiche se trate. Fica-se com a ideia de que o que verdadeiramente pretende é renovar a registo de Marisa Matias em Bruxelas. No PS repete-se o escabeche do costume, o que levou Ana Gomes saltar fora do covil socialista. Já o PSD de Rui Rio continua com o motor gripado, à espera do reboque do PS. PS e PSD que têm um objectivo comum: repartir os privilégios e mordomias que o Regime lhes confere, sendo que só o populista pró-sistema Marcelo de Sousa os une nessa antidemocrática função. Concluindo: andam todos a morder os rabos, como as populares pescadinhas. Falta saber quantos do PS irão votar em Ana Gomes, quantos do PSD e do CDS irão votar em André Ventura e qual destes será capaz de seduzir maior número de abstencionistas, passar à segunda volta e eventualmente destronar Marcelo de Sousa. Cenário que não é de todo despiciendo face à imprevisibilidade reinante na política nacional. Poderemos contudo admitir que se a populista Ana Gomes for eleita nenhum mal virá ao Regime ainda que a “geringonça” possa voar mais alto nos céus socialistas e só aterre na Venezuela. Mais incerto é o que acontecerá se o populista André Ventura for eleito, ainda que o presidente da viciosa república lusitana não tenha mais poder que a decorativa rainha de Espanha. Será que PCP e o BE passam à luta armada? Instalar-se-á uma guerra civil em Portugal? PSD e PS coligar-se-ão, finalmente, para defender o Sistema? Ou será que tudo vai continuar como está, com o Estado transformado numa monstruosa pescada que morde o próprio rabo, servida com arroz de malandros, o prato predilecto dos lambões do erário público? Imbróglio que só os eleitores que o mais lídimo populismo nacionalista conseguir mobilizar, poderão desfazer. Abençoado populismo! Benditos populistas! São a nossa derradeira esperança!