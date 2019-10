As achegas do Chega

Em Democracia não há maus pensamentos. Há sim maus comportamentos e o pior de todos é condicionar a liberdade de pensar e de expor ideias a quem quer que seja, sejam elas quais forem.

Chega é a terceira pessoa do presente do indicativo do verbo chegar que também poderá tomar forma de interjeição com o significado basta! Achega, por sua vez, significa ajuda, aditamento.

O Chega, enfaticamente, é um dos quatro Mosqueteiros, não do Rei mas da Rainha República, que esgrimem contra o status quo político e social.

O Chega, em especial, com achegas disruptivas do Regime, cuja Assembleia da República muito se assemelha à Assembleia Nacional do Estado Novo porque os partidos do sistema, alapados à sombra da bananeira, bem comidos, melhor bebidos e viciados em jogos de poder e de enganar o povo, propiciam que aventureiros e intrujões sem conta, saqueiem o Estado e estuprem a Nação. Pela esquerda baixa ou pela direita alta, tanto faz.

Tudo sob o manto diáfano da Democracia com que cobrem a nudez crua da corrupção, como hoje escreveria o imortal Eça se fosse vivo. Com a mesma genial ironia com que vergastou o regime político do seu tempo, quando sentenciou, passo a citar: políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo.

Digam lá se isto não é absolutamente actual!

Tudo sem que credíveis vozes de revolta até hoje se tenham feito ouvir em São Bento. Bem pelo contrário. No gongórico templo do Regime mancomunam-se e silenciam-se crimes políticos sem conta e postergam-se reformas que a Democracia reclama, a começar pela viciosa lei eleitoral, como melhor ilustrado ficou no tempo áureo da defunta Geringonça.

É lá que os machuchos políticos tudo concertam e desconcertam a seu bel-prazer frustrando milhões de cidadãos eleitores que, inibidos de se fazerem ouvir de forma consequente, não têm como não lhes virar as costas, abstendo-se massivamente de votar.

Foi neste cenário que, afortunadamente, entraram em cena pela mão do povo os quatro Mosqueteiros da Rainha República (Cavaleiros do Apocalipse para muitos): o PAN, o Livre, o Iniciativa Liberal e o Chega.

Com destaque para o Chega que, na visão estrábica dos democratas míopes, do olho esquerdo ou do direito, irrompeu pela escadaria de São Bento montado no cavalo alfaraz do fascismo, faiscando verdades que ferem como coices.

Verdades que golpeiam profundamente não o sistema democrático mas o Regime vigente, que é, como se sabe, uma cleptocracia relapsa e desavergonhada, uma democracia virada do avesso, sem direitas nem justiça, refém da esquerda radical, essa sim, demagoga e populista.

Às verdades do Chega, que deveriam respeitar como achegas à Democracia, tomam-nas por ressurgências de fascismo, porque isso melhor lhes convém para cerrar ainda mais as portas e as janelas da Democracia já por demais obscurecida.

Imagine-se o que seria se o BE ou o PCP tomassem o poder, por via dos votos que fosse, já que por via do PREC de má memória não ousaram lá chegar?!

Melhor avisados andarão esses putativos democratas se tomarem na devida conta as achegas que o Chega traz à Democracia.

Antes que o povo, pela mão do Chega, democraticamente lhes chegue a roupa ao pêlo.

Este texto não se conforma com o novo Acordo Ortográfico.