A aventura de Ventura

A novela que tem vindo a passar a nível nacional em todas as televisões e órgãos de comunicação social, tem tido o condão de prender, de algum modo, os espectadores e leitores portugueses e não só, ao desenrolar da trama que envolve o tema central. De facto, o Orçamento Nacional e a sua viabilização têm assumido a primazia temática no dia a dia dos portugueses e de todos os partidos, sendo estes os mais interessados em criticar e lançar achas para a fogueira que continuará a arder nas semanas próximas. Na verdade, o que tem contribuído mais para esta intriga é o constante ataque entre os dois maiores contendores, o governo e o Partido Socialista, remetendo para segundo plano todos os outros. De facto, a viabilização do Orçamento tem levado a uma série de reuniões entre o Primeiro Ministro e o líder do PS, com a finalidade de chegarem a um acordo que permita essa viabilização orçamental. Mas não tem sido fácil. O que se tem visto é um aceitar das exigências do PS por parte de Montenegro, aproximando as linhas do Orçamento às pretensões de Nuno Santos. Mas a verdade é mesmo essa. As linhas vermelhas do PS já não existem. Ora isto levou a considerações várias dos outros partidos que criticaram essa aproximação ou até ficarem longe das propostas apresentadas por eles, como é o caso do IL e do CHEGA. Curioso é verificar que os partidos de esquerda estão, não só contra essa aproximação como rotular o PS como um partido de centro direita. Na realidade, quando as coisas não interessam, critica-se tudo e mais alguma coisa, demonstrando que a melhor defesa será realmente o ataque. Mas não é. Neste caso não é. O que se verifica é que esses partidos de esquerda não são tidos nem achados nestas negociações. Mas isto acontece porque o Partido Socialista com eles não consegue qualquer maioria que lhe permita impor a sua vontade política e governamental. Portanto, não vale a pena negociar com eles. Mas, também é facto conhecido que o governo reuniu com todos e ouviu o que todos tinham a dizer ou acrescentar para o Orçamento. Claro que coube ao governo aceitar o que se integrava nas suas linhas de pensamento e recusar as ou- tras propostas. Podemos dizer que este Orçamento tem um pouco da vontade de todos os partidos, até mesmo do Partido Comunista. Mal seria que estes não quisessem aumentar os salários de quase todos os funcionários das instituições públicas, uma melhor educação, melhorar as condições das forças de segurança, na saúde, na justiça, enfim, dar melhores condições de vida aos portugueses. Todos querem, embora uns quisessem ainda mais, como se o dinheiro nascesse debaixo do interesse e vontade de quem governa. Não há árvores do dinheiro. Mas a novela adensou-se nesta última semana com as pretensões do CHEGA e de André Ventura. Como um autêntico catavento, como disse Montenegro, ele veio à praça, como costuma fazer, lançar atoardas contra tudo e contra todos, especialmente contra o governo e o Primeiro Ministro. Porquê? Porque não foi ouvido nem achado na negociação final para a viabilização do Orçamento. Acusou o governo e Montenegro de só negociar com o PS e nada querer com o CHEGA. Veio a público e apareceu nas televisões nacionais como o artista principal da novela, procurando um papel para o qual não foi selecionado. Ficou-lhe mal. Muito mal. Como não conseguiu ter essa primazia que o levaria a ser o único a viabilizar o Orçamento, levou as suas críticas mais longe ainda, sustentando-se num milhão e duzentos mil votos que teve, para poder exigir alguma coisa do governo. A verdade é que este resultado lhe tem permitido ter uma aventura nas pistas da política como nunca imaginou, mas também é verdade que o PSD igualmente nunca esperou que viesse a acontecer. Os portugueses estavam fartos de oito anos de governação socialista. Foi um desabafo. Um desabafo que pode ter consequências graves. A viagem de Ventura tem sido tentar capitalizar politicamente esses votos. Será que consegue? A sua atitude de chamar mentiroso ao Primeiro Ministro foi grave. Sem provas concretas de ter havido proposta de lugar no governo, a sua critica e revelação fraudulenta foram desajustadas e graves. Mas também não sabemos se houve essa reunião com Ventura ou não. Não sabemos se é mentira ou não. Montenegro desmentiu, mas não justificou mais nada. Será que tem de justificar? Nuno Santos aproveitou e também veio a terreiro acusar Montenegro e Ventura desses arremessos de mentiras e promessas, tentando também ele, tirar lucros do impasse sobre a possibilidade de viabilização do Orçamento. Todos sabemos que este Orçamento não é do PS, nem tem que ser. Quem governa é a AD. Contudo Nuno Santos faz render o peixe sem querer tomar uma posição clara sobre o Orçamento. Reme tudo para a discussão na especialidade. Aí pode haver alterações, como sabemos. Conta com elas. Ventura também, mas a sua aventura quer chegar mais longe, arrepiando o caminho sinuoso que se avizinha. É uma aventura que pode sair bem, apesar do irrevogável! Quem ganhará este braço de ferro? Montenegro, Nuno Santos ou Ventura? Nada está decidido ainda e tudo está em aberto, até novas eleições. Contudo e para bem do país, espero que Nuno Santos tenha consideração pelos portugueses e não dê ao Chega a arma que ele procura para terminar esta aventura.