Discussões das boas não são as modernas

“Dá-me um bom motivo para não te desligar o telemóvel na cara agora mesmo?!”. Bem, se calhar aí não posso ajudar. Mas acabei de dar um bom motivo para atenderem chamadas longe de mim. Mesmo quando estou com auriculares nas orelhas. Posso nem estar, em boa verdade, a ouvir nada. E ser um engodo para vos espiar (riso maléfico). Juro que não fiz por mal. Estava sentada, sozinha, numa noite destas, no café. Pedi a bebida escura com o mesmo nome, “café”, que bebo forte e sem açúcar. E esqueci-me de tirar os fones dos ouvidos, apesar de ter desligado a música para conseguir pedir o dito café à menina que estava ao balcão a trabalhar. E com coisas aos gritos na nossa cabeça, por norma falamos muito alto, por isso carreguei no “off”. “Tendo em conta o que me disseste na nossa última conversa, achas que devo falar contigo?”. “Ui, isso foi dureza!”, pensei eu. E imaginei inúmeros cenários, que incluíram aquelas coisas extremamente sinceras que dizemos com os copos, mas que depois “nem era nada assim”. Só que está dito. A título de exemplo: “Comi o teu primo”, “O rabo da tua amiga é melhor”, “És chato e deixas-me entediada”. Pergunto-me, contudo, se essa conversa terá sido presencial ou através de um ecrã. É que o hábito de discutir pessoalmente está um bocado, diria eu com muita pena, em desuso. Vemos por aí em memes a circular na internet que os mortais temem a frase “temos que falar”. Mas isto pode ser dito por escrito, e vai dar ao mesmo. Na loucura, um áudio. Um monólogo, onde podemos falar, falar, falar e falar sem sermos interrompidos. Porque, ali estamos nós, a debitar “informação” para um aparelho electrónico. Perde-se a graça da argumentação na hora, sem grande tempo para pensar, tudo a quente, no verdadeiro calor do momento. “Devia ter-lhe dito X e Y! Não me lembrei, nem estava em mim!”. Agora, nestes novos termos discussionais (sim, esta palavra nem existe, lidem com isso) perde-se o imediatismo. Nem abrimos logo as mensagens, para não dar uma de ansiosos, ouvimos os áudios umas três vezes, só para ter a certeza do que fomos insultados. E para contra- -atacar temos todo o tempo do mundo. Até podemos pedir sugestões a um amigo, para pôr mais pimenta. Odeio discutir. É algo para o qual tenho pouco à-vontade. Por isso, partir para a discussão é o meu último recurso. Quando a minha paciência já expirou e a troca de ideias minimamente saudável já não vai lá. Mas nisso sou da velha guarda. Ao discutir via digital perde-se muita coisa, como quando adaptam os livros para filmes. E é fácil cair em erros de interpretação, por melhor que seja o Português do vosso opositor. Se calhar, preciso de me modernizar. Se calhar, discutir por mensagens escritas ou de voz até é uma forma de poupar tempo. Podemos estar a discutir enquanto fazemos o almoço, matamos o tempo de uma viagem ou trocamos de roupa para sair de casa. Podemos mesmo estar a ter várias contendas em simultâneo! Estas discussões tendem a acabar com um bloqueio nas redes sociais e respectivas plataformas de conversação. Ok, mais suave do que uma restrição judicial. Pelo menos, mais imediato e menos burocrático. E com menos chatices legais. Engraçado como discutir assim parece ter um tom mais definitivo do que a própria morte. Andamos a levar a vida online muito a peito. Discordam? Venham cá dizer isso a olhar na minha cara, se tiverem coragem!