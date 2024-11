Enigmas explosivos

A indecisão dos EUA e as recentes eleições americanas, levaram ao solo ucraniano, consequências inesperadas, especialmente para o líder ucraniano. A eleição de Trump trouxe para a América uma indecisão momentânea quanto ao modo como encarar a guerra ucraniana. A divisão da sociedade americana e dos políticos americanos não sossegou o mundo ocidental. As promessas de campanha que Trump fez foram tão somente isso mesmo, promessas de campanha, já que também ele não contaria com o acelerar dos acontecimentos subsequentes. Para a Ucrânia, a eleição de Trump não trouxe um futuro descansado, muito embora ele prometesse acabar com a guerra de um dia para o outro. Zelensky adivinhou um futuro negro, não em termos de guerra, mas em termos de uma paz que ambiciona, mas que nunca será a pretendida. Antes de se despedir da Casa Branca, Biden resolveu dar à Ucrânia o que Trump não daria. Zelensky já pedia há muito tempo a autorização para disparar mísseis de longo alcance contra a Rússia e Biden fez-lhe esse favor. Claro que isso traria consequências, pois Putin nunca se ficaria sem tomar decisões mais drásticas. E foi o que fez. Também ele lançou mísseis intercontinentais contra a Ucrânia, ameaçando com outras soluções mais contundentes não só em solo ucraniano como também em países que fornecessem mísseis à Ucrânia o que incluiria países da NATO. O mundo já se habituou a estas ameaças de Putin a às referências ao nuclear. São para amedrontar o ocidente e para consumo interno russo. Ninguém se mata avisando antes que se vai matar. Mas é facto que as ameaças não se devem descartar por completo, especialmente quando vêm de pessoas loucas como é o caso. É, de facto, um enigma que vai pairar no ar durante algum tempo. Pode ser que Trump consiga dissolve-lo logo que tome conta do seu lugar como Presidente. O acelerar desta guerra que ninguém queria nem quer, tem contornos esquisitos. Enquanto Putin enviava um novo míssil para a Ucrânia e lançava mais uma ameaça, uma porta-voz do Kremlin vinha à televisão dizer que a Rússia estava aberta a uma negociação de paz. Uma contradição que é enigmática, já que não se entende como é que se quer paz acelerando a guerra. Talvez Putin esteja à espera de retirar dividendos da Ucrânia antes de Trump começar a governar para depois dizer que já estava à espera de conversações de paz. Só que, entretanto, ganharia mais território do que já tinha perdido em Kursk, o calcanhar de Aquiles da Rússia e ao mesmo tempo, uma moeda de troca de Zelensky. Mas ainda faltam dois meses até Trump ser empossado. Entretanto, os mísseis continuam a explodir e a dizimar vidas, para entretenimento de Putin e para encher o seu ego imenso de líder imbatível. Mas será assim mesmo? Possivelmente não. Putin está com medo embora não pareça. A sua reação, aparentemente furiosa e drástica contra a Ucrânia, não é tão real como quer fazer crer. Se assim fosse, não necessitaria de comprar armas ao Irão nem aceitar tropas e armamento da Coreia do Norte. Isto é a demonstração cabal do seu temor e da sua fraqueza. Claro que a Rússia é um país imenso e com recursos enormes, mas o armamento que usou até agora era antigo e ainda do tempo da União Soviética. Está a acabar-se. Agora, só uma paz urgente servirá para tapar esta fraqueza e para acelerar essa paz, nada melhor que pôr no terreno os últimos recursos balísticos e as ameaças que quer que todos acreditem ser reais. Pode não ter tempo para isso. A escalada da guerra pode vir a ter outros contornos. Mas para Trump existem outros problemas para resolver. Internamente já vimos que as escolhas para cargos políticos têm sido péssimas e já há desistências. Com- por o seu Gabinete não está a ser fácil. Além disso, tem a guerra no Médio Oriente e agora a decisão do Tribunal Penal Internacional contra o seu amigo Netanyahu. Mais dia menos dia, este terá de ir para os EUA já que não são signatários do TPI. Sorte a sua. Assim, em termos geopolíticos jogam-se interesses profundos e alargados. A tentativa de domínio de Israel em Gaza e na Cisjordânia, arrasta-se no tempo e envolve os países da região e não só. Os inimigos de Israel têm-se limitado a verbalizar a situação e algumas ameaças. Esperemos que não vão além disso, ao mesmo tempo que a esperança de Trump contribuir para essa paz se mantenha. A Turquia insurgiu-se contra o líder israelita e contra o que tem feito em Gaza e no Líbano. Tem as suas razões. Por sua vez, a entrada da Coreia do Norte no conflito ucraniano, alarga a influência geopolítica dos conflitos e ninguém quer perder. A Coreia do Sul, receosa, já se pronunciou. Nesta parte do globo onde tudo já foi muito mau, pode reacender-se um conflito maior. A China mesmo ao lado, atenta, mas não interventiva inteligentemente, mantem a ameaça sobre o que poderá acontecer com Taiwan. Um enigma enorme que pode explodir também. Qual será então o papel de Trump? Perante tudo isto, será que vai preferir descansar em Mar-a-Lago? Enigma.