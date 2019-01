Estamos a fazer o suficiente para promover a prática do desporto?

No dia 21 de Março de 2018, a Comissão Europeia publicou o Eurobarómetro Especial 472 sobre Desporto Actividade Física (com dados recolhidos em Dezembro de 2017).

No estudo verifica-se que em Portugal 68% da população nunca faz exercício ou desporto, sendo que esta percentagem aumentou em relação aos dados de 2013 em 4%. Globalmente, na União Europeia a 28 países, verifica-se a tendência de continuar a aumentar o número de pessoas que nunca faz exercício ou desporto visto que em 2009 o valor era de 39% e em 2018 o valor é de 46%.

O número de mulheres que nunca pratica qualquer tipo de desporto ou exercício, mesmo que seja raramente, é de 78% em Portugal e de 64% na Europa a 28 países.

Dos 32% da população que pratica desporto ou exercício em Portugal, com algum tipo de regularidade ou raramente, 47% deles gostam de o fazer ao ar-livre ou em parques. Portugal segue a tendência dos restantes países da União Europeia onde 40% gosta de praticar atividades num contexto mais “informal”, optando por o fazer ao ar-livre.

A principal razão para as pessoas praticarem desporto ou exercício em Portugal, segundo o Eurobarómetro de 2018, é para melhorar o estado de saúde (51% dos portugueses, sendo que no resto da União Europeia a 28 é de 54%). O estudo diz também que a principal barreira identificada pelos portugueses para não praticar é a falta de tempo (43% dos inquiridos deram esta resposta), na União Europeia a mesma resposta foi dada por 40% dos inquiridos.

Relativamente à oferta da possibilidade de prática desportiva, 67% dos portugueses dizem que no local onde moram existe oferta de prática desportiva, na União Europeia a 28 o resultado foi de 74%.

Relativamente à oferta por parte de clubes desportivos ou outros prestadores de serviços desportivos a nível local, 63% dos portugueses tende a concordar que existe oferta local para poderem praticar algum tipo de exercício ou desporto, a média europeia neste indicador é de 73%.

Curiosamente e apesar de vários esforços por parte da Comissão Europeia com a introdução da Semana Europeia do Desporto (desde Setembro de 2015) e da campanha “#BeActive”, 39% dos Europeus concorda que as autoridades locais (Municípios, Juntas de Freguesia, etc) ainda não fazem o suficiente relativamente à promoção da actividade física e do desporto junto das populações. Em Portugal este indicador é de 44%, por isso eu deixo a questão: estamos a fazer o suficiente para promover a prática do desporto?

Escrito por Paulo Jorge Araújo

Técnico Superior de Desporto, Licenciado em Ciências do Desporto pelo IPB e Especialista em Gestão Desportiva pela UP