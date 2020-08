Já ardem catedrais!

Reza a história dos santos que Santa Sofia nasceu em Roma, por volta do ano 130, era Públio Élio Adriano imperador. No âmbito da célebre perseguição dos cristãos foi Sofia presa com suas três filhas que foram barbaramente decapitadas na presença da sua própria mãe. Sobreveio a santidade de Sofia que seria mais tarde proclamada padroeira de um majestoso edifício construído entre os anos 532 e 537, destinado a ser catedral da então Constantinopla, a moderna Istambul. Trata-se da universalmente conhecida Basílica de Santa Sofia. Para lá da posição marcante que assumiu na história da arquitectura, (foi modelo de inúmeras mesquitas otomanas), esta notável construção serviu como templo da Igreja Ortodoxa durante 844 anos, esteve sob domínio da Igreja Católica durante 57 anos apenas, e voltou ao domínio da Igreja Ortodoxa por um novo período de 192 anos. Em 1453, na sequência da conquista de Constantinopla pelo sultão Maomé II, primeiro soberano do Império Otomano, foi a basílica convertida em mesquita e como tal funcionou até 1931, por 478 anos, até que Kemal Atatürk, carismático fundador da moderna República da Turquia, a transformou em museu profano. Resumindo: A Basílica de Santa Sofia, contruída sob a égide cristã entre os anos 532 e 537, serviu o cristianismo durante 1093 anos, o islão por 478 anos e funcionou 89 anos, entre 1931 e 2020, como museu. A sua reclassificação em mesquita acaba de ser consumada numa cerimónia religiosa presidida pelo islamita Erdoğan e na qual um influente imã, de espada em punho, falou de conquista aos seus correligionários, numa clara exortação à “jihad”, a guerra santa muçulmana. Decisão marcante que atraiçoa a memória de Kemal Atatürk e indicia o progressivo engajamento de Erdoğan com as sinistras legiões fundamentalistas que pugnam pela destruição do estado laico, pela conquista da Europa e o aniquilamento da cristandade. Matéria em que Erdoğan está, por agora, em sintonia com o chinês Xí Jìnpíng enquanto o russo Vladimir Putin, ironia do destino, se perfila como o grande defensor do cristianismo. Todavia, outros perigos ameaçam as nações europeias, degradam a emblemática democracia, a segurança e o bem-estar das populações, perante a preocupante pusilanimidade da maioria dos líderes europeus. A pandemia, com a crise económica e social dela decorrente, é apenas uma parte, ainda que emergente, do problema. A corrupção de estado, a imigração maligna incentivada pelos inimigos da Europa, a denegação da sua História, Cultura e princípios humanistas têm vindo a desempenhar um crescente papel subversivo, perante o desleixo, conivência e mesmo traição dos políticos que facilitam a ocupação dos seus países pelos fundamentalistas islâmicos e outros não menos perigosos agentes. Esquecem tais políticos que na Europa não cabe toda a miséria do mundo e que o mundo sem a Europa e os princípios europeus será, mais do que já é, um mundo de miséria e opressão. A norte já a autoridade do estado, a liberdade civil e religiosa e a paz social estão seriamente comprometidas. A sul já ardem catedrais! Prenúncios de guerra civil generalizada, de pendor social, religioso e racista, para qual a Europa inexoravelmente caminha se é que não está já em curso. Os infiéis, cristãos e não só, que se cuidem