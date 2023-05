Porque não se demite, senhor primeiro-ministro?!

O cidadão António Luís Santos da Costa é, reconhecidamente, um destacado tribuno, qualidade que lhe é conferida pelos dotes oratórios, voz sonante e postura personalizada. Enquanto autarca não deslustrou, ainda que não tenha passado da vulgaridade e enquanto ministro também não deu nas vistas. É tido, ainda assim, como um hábil político de bastidores. Um tanto surpreendentemente, porém, tem vindo a impor-se, nos já longos sete anos que leva no cargo, como um primeiro- -ministro inoperante, dissimulado e demagogo. Medíocre, numa palavra. Credenciais que ganhou enquanto presidente da Camara Municipal de Lisboa, como Secretário de Estado e Ministro dos Assuntos Parlamentares no governo de António Guterres, o tal do pântano, Ministro de Estado e da Administração Interna do governo de José Sócrates, o tal que, em desespero de causa, chamou a Troica, e, sobretudo como primeiro-ministro do XXII governo, o da célebre Geringonça e do XXIII, o da presente maioria absoluta em decomposição. Acresce que, como reza o seu curriculum vitae, nada fez de relevante fora da política. Filiou- -se na Juventude Socialista em 1975, apenas com 14 anos de idade, começando por colar cartazes nos tempos conturbados do Processo Revolucionário em Curso, dando assim início a uma longa vida dedicada ao partido e ao poder. Marcante é, portanto, a sua faceta de primeiro-ministro, cargo no qual se tem revelado incapaz de constituir equipas governativas isentas e competentes e, muito menos, de as liderar e coordenar eficazmente, como lhe compete. Factos são factos. Não admira, por isso que escândalos para todos os gostos envolvendo, precisamente, os membros mais suspeitosos dos seus gabinetes, se sucedam ininterruptamente, o mais recente dos quais, ainda em desenvolvimento, é protagonizado pelo azougado ministro João Galamba. A degradação persistente e acentuada da governança de António Costa, alcançou agora o clímax com o noticiado desvio de um computador (sabe-se lá qual a natureza da informação comprometedora que guardará), as confrontações físicas que terão ocorrido no próprio gabinete ministerial e a intervenção de forças policiais no múnus governativo. O mais grave ainda assim, terá sido a eventual utilização do Serviço de Informações e Segurança como se de uma polícia política se tratasse. Governança aviltante, que nem mesmo os propagandeados sucessos da área económica, pontuais, insuficientes e fugazes, manda a verdade que se diga, conseguem branquear. De salientar que a Dívida Publica continua a crescer de forma preocupante. Governança escandalosa apesar do primeiro-ministro António Costa ter beneficiado, desde a primeira hora, da ajuda prestimosa do Presidente da República que, por norma, se solidarizou com todas as trapalhadas e dislates governativos. Governança desastrosa apesar da maioria absoluta de que dispõe na Assembleia da República onde o truculento Santos Silva, a segunda figura do Estado, sempre pressuroso a malhar na direita, e na esquerda, tem desempenhado, com lamentável destemperança e facciosismo, o papel de anjo protector. Situação trágico-cómica, esta, em que Portugal cada vez mais se afunda numa profunda crise política, social e ética e sem perspectivas de se poder pôr a par dos seus principais parceiros, no que ao desafogo económico e bem-estar social diz respeito. No topo do bolo da sua desastrosa governança António Costa, acaba de colocar uma cereja contaminada, o ministro João Galamba, ao decidir mantê-lo no governo, surpreendendo tudo e todos. Perante as críticas generalizadas que tem recebido, de dento do próprio partido e o sancionamento, grave, do Presidente da República, ensaiou, com a desfaçatez que ele próprio popularizou, uma fuga para a frente proclamando, cito, que “hoje é um novo dia e é um dia em que começaremos a trabalhar”. Espantoso! Começar a trabalhar oito anos depois de ter ganho o emprego, dará direito a despedimento por justa causa se acaso o patrão tiver ousadia para tanto. Tem todo sentido, portanto, perguntar: porque não se demite, senhor primeiro-ministro?! Será que pretende ir ao fundo, heroicamente, com o barco? Ou será que está à espera que seja o presidente da república a demiti-lo para depois, envernizado de mártir, se recandidatar? E se o barco, longe vá o agoiro, acabar mesmo por se afundar, ante a inação do presidente da república que parece continuar a privilegiar a vocação de analista/comentador político, menosprezando a gravidade da crise e a sua responsabilidade? Será o fim do Regime, por certo. Em democracia as crises só têm uma solução: eleições. Tudo leva a crer que Marcelo de Sousa e António Costa, vão continuar a engolir em seco, os sapos e os gelados com que mutuamente passaram a mimosear-se. Com o cinismo com que anteriormente engoliam as baboseiras mútuas. Agora ao som da Cavalgada das Valquírias. Os portugueses que se cuidem.