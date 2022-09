Se calhar o amor nem existe

Ninguém gosta de histórias de amor perfeitas. Ficaram juntos, no mínimo, mil anos, tiveram um rebanho de filhos e netos, ele nunca olhou para o rabo da vizinha, ela sempre lhe foi devota, morreram à mesma hora para que nenhum penasse, fim. O que vem a ser isto? Não. Isto não serve. Somos sempre a favor das histórias de amor impossíveis. Das que têm tudo para dar errado, daquelas de que as odds fazem pouco. Essas, sim, são do caraças. O normal não serve no amor. Não (abano a cabeça, com veemência). Os que têm tudo contra são os que merecem ficar juntos. Raramente ficam, só existem fugazes e furtivos momentos de encontro. Mas que fazem valer uma vida inteira. Como no filme A Cidade dos Anjos. Um amor, à partida, inconcebível, que depois até dá, e um plot twist que acaba com ela atropelada por um camião no dia seguinte a ele ter deixado de ser um anjo e de terem passado uma noite inarrável juntos (peço desculpa por eventuais spoilers, mas se nunca viram o filme não vivem neste mundo). Certa vez escrevi que o amor é diretamente proporcional à simplicidade e à naturalidade com que o expressamos. Continuo a acreditar que é verdade. Acrescento agora, após franca reflexão, que, muitas vezes, é inversamente proporcional às adversidades. O que, feitas as contas, e pese embora a minha fraca matemática, é capaz de o resultado ser um berbicacho jeitoso. Porque o que não podemos ter encerra sempre em si um fascínio absurdo. Guarda todos os “e se” que magicamos, de forma quase obscena, na nossa cabeça. Imaginando, estupidamente sem motivos, que está reservado O DIA em que os astros se vão alinhar e tudo vai fazer sentido, fluir como deve de ser. Voltando ao exemplo dos filmes, estes amores impossíveis são sempre protagonizados por dois personagens de carácter extremamente forte e vincado. Sempre mais ou menos acertados com a vida em geral, tirando, claro, no campo sentimental. Isso vai confuso ou inexistente. Por vezes, até há um deles que tem uma relação, que, por norma, tem ali um defeito qualquer, que a torna meia rançosa. Isto para que não sintamos empatia pelo terceiro elemento, que, a correr bem, vai levar em determinada altura uma guia de marcha. E, limadas as arestas, afinal, nem são assim tão diferentes e chegam à conclusão a que todos já tínhamos chegado mal trocaram o primeiro olhar - foram feitos um para o outro, porra! Às vezes, uma das partes do casal até é dos maus. Está ligado ao mundo do crime, parece ser frio e sem escrúpulos. Só para que depois nos seja cuspido na cara que o amor tudo pode, tudo muda e tudo suporta. E levarmos com uma dose industrial de altruísmo qualquer. Creio que seja assim na ficção porque, na realidade, isto é uma mentira. Tende piedade de nós, que acreditamos no amor. O peso da vida vai sempre provar-nos que o amor só existe nas telas, nas linhas dos artistas, nas letras dos poetas. Se calhar, nem existe! O mundo não está para brincadeiras, é esta a verdade impiedosa. E, tendemos a escolher o fácil, o confortável, o exequível. Porque, no final das contas, somo actores da nossa própria vida. E, lamento, não costumamos ter ao dispor um argumento digno de um Oscar.