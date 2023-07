Séria ameaça ao mundo rural e aos nossos modos de viver por aqui…

Da observação da ruralidade versus mundo urbano, resultam algumas situações algo absurdas, mas bem esclarecedoras do absoluto desconhecimento, por parte de certos setores da sociedade, relativamente à vida real neste “cantinho do Céu”. Então, ... a imagem duma co- bra de água supostamente “salvando um peixinho de morrer afogado”, quando, na verdade, o capturou para se alimentar… … alegados maus-tratos aos animais por parte do pastor que transporta, pendurado nas mãos, o cordeiro recém-nascido no campo... … a ovelha que está a lar- gar as “libras” e se encon- tra no pasto a ingeri-las, num ato perfeitamente natural para não perder os preciosos nutrientes que se encontram nesses sobrantes biológicos do parto… … a organização de De- fesa da Natureza que con- funde o nome “amendoal” com uma produção de amendoins… … o caso dos citadinos que optam por residir numa aldeia e, depois, reclamam e exigem um ambiente completamente livre de caganitas de ovelhas e de cabras e dos ectoparasitas que as acompanham, o que é normalíssimo no ambiente rural e vai sendo controlado por ações de sanidade animal… … já para não falar nas bostas de vaca que ficam nas ruas, sempre que circulam, pachorrentas, a ca- minho dos lameiros… … e dos galos que, de ma- drugada, no seu ancestral papel de “donos do gali- nheiro” cantam ao desafio e acordam tudo e todos… … confundir “Gestão de Combustíveis” com gestão de bombas de abasteci- mento de combustível... Fantástico! E acrescento mais alguns episódios ca- ricatos: … populares a darem bo- lachas aos javalis e a uma raposa na serra da Arrábi- da… …e, mesmo agora mais recentemente, caminhantes, em Espanha, com muita pena de um cordeiro que ficou para trás do rebanho, lhe deixam salsichas, como se de um cachorro se tratasse... Mas, a mais incrível e que me tem feito rir a bom rir foi a reportagem televisiva de senhoras vegan e animalistas a exigirem que o galo fosse separado das galinhas porque estas lhe fugiam e, portanto, ha- via ali sexo não consenti- do…! Esta é demais…!!! Enfim… é um nunca mais acabar de desmandos as- sim, com que alguns nos- sos concidadãos nos brin- dam nas redes sociais. Mas, na verdade, o caso não é para rir…!!! E, como todos sabemos muito bem, são algumas pessoas assim que circu- lam pelos corredores e pelas bancadas da Assem- bleia da República. E são esses cidadãos quem manda no país! Porque são muitos mais e, por isso, o seu poder opinativo é muito mais forte… Isso mesmo! São eles que fazem maiorias nos centros de decisão e inclusive na Casa da Democracia. Pois… é deveras preocupante – até ameaçador – que o pequeno mundo dos seus saberes, que tomam por singulares e universais, se sobreponha, quase sempre, à pluralidade doutros saberes. Porque, na verdade, há outros sa- beres! Assusta quando perce- bemos que nos querem obrigar a cumprir regras e normas de conduta apenas adequadas a essas suas vidas e completamente des- fasadas da realidade doutros mundos; e que nos querem impor a abolição de práticas e outros modos de viver que não são do seu agrado. Lamentamos profunda- mente, a imensa dificul- dade desses setores da sociedade em entender como funcionam os nossos ecossistemas sãos e biodiversos, a sua estrutura, as dinâmicas e a função de cada um dos seus elementos…!!! Ora digam lá se isto tudo não é uma ameaça…?

Agostinho Beça