Serie l amprecípio de berano, ende a meia manhana, la bicicleta ruoda binte uito seguie naquel carreironico de la strada antre ls xeixos znudos i las bordas cargadas de saibro nun macadam donde an onde çarapintado de buostas an carreirina, seinha de muita i farta cria. La pierna dreita metida pul quadro pedalaba no praino i nas cuostas abaixo, porque la pouca fuorça nun chegaba para más. L tiempo de biaige pouco amportaba para un garoto de sous doze ou treze anhos, l amportante era l almuorço chegar a horas, a sou pai, al quartel porque era eilhi que aguardában la merenda, que na biespera nun houbo tiempo de fazer. Antes d’alhá chegar, na rebuolta de la strada de frente al chafariç dou inda fé de ua jinelica i, de quando an beç, un tiu cun ócalos a mirar quien passaba ou anton mui atento a la máquina de coser, a la tejeira de picar pardo ou a la agulha cun que botaba ls alenhabos an dalgua roupa. Era Tiu Cristal, Bergílio de sou nome, alfaiate, tamborileiro i tocador de fraita. Inda hoije estas eimaiges de nineç quedan tan aclareadas cumo se houbira sido onte ou trasdonte que las registremos. Andará arrimado a pouco más dun més, ende por fin de maio, que esta mesma eimaige fui l amprecípio de ua lharga cumbersa cun l filho de l home de ls ócalos: Tiu Aureliano Ribeiro. Era deimingo a la tardechica, sintado al sol, na cadeira de panho arrimada a la parede de l pequeinho cortineiro delantre de sue casa, aguardaba que you punisse ls cunferrumes para grabar l que el mos quejisse cuntar. Achei-lo mortiço de cuorpo mas cun las eideias frescas cumo siempre mos habituou. Yá un par de bezes que parecie más çcaído, cumo l die an que dambos a dous mos acheguemos a Rabanales a las cerimónias de la Capa Parda Alistana, aqueilha capa armana a la Capa D’Honras Mirandesa que tantas bezes naciu de las manos de Tiu Aureliano. Bi- -lo nesse die a falar cun Alberto Flecha, de mirar brilhante cumo siempre amostraba quando falaba de ls sous oufícios, porque la cultura mirandesa cuorrie-le nas benas, a el que tamien ye un cacho de la nuossa Cultura Mirandesa. La maneira cumo falaba de l picado na capa de pardo, ou suobre qual debie de ser la melhor stopa pals coletes, era un cunsuolo d’alma i un manantial de saber i de houmildade. Por muitos i buonos adjetibos que póngamos, siempre seran scassos para dezir por anteiro l sou calantriç i la sue alma: alfaiate, que daprendiu la arte cun sou pai; tamborileiro; gaiteiro; guardian de saberes, respeitador de las tradiçones. Muitos fincones stan spargidos por la Tierra de Miranda. An Costantin quedou más un. L tiempo i la stória han de falar suobre la eimortalidade deilhes porque, mesmo que inda hoije l delor i la amisade mos tulha las palabras, solo hai muorte se las pessonas quedáren squecidas i la Cultura Mirandesa ye essa parede que hoije crece i se fortalece cun esse fincon – maneador de tejeiras - de sou nome Aureliano Ribeiro. Las palabras que mos deixestes, dalguas que fui possible registrar, nun caírun an saco roto i a la hora cierta cuntareis, a quien quejir oubir, cumo fui l prémio nacional que ganhestes quando fazistes la Capa d’Honras Mirandesa, cumo era la tradiçon de la Fiesta de la Mona, la Fiesta de Los Moços i cumo inda hoije se manténen las tradiçones nesse proisto pobo de la Raia: Costantin! Dius bos lo pague por todo l saber que mos deixestes!

Alcides Meirinhos