Vá aos saldos de forma consciente

Os saldos são uma das alturas mais esperadas do ano, sobretudo para quem gosta de se vestir bem e gastar pouco. E no inverno ainda é mais evidente, uma vez que as peças de Inverno como “maxi coats”, casacões e camisolas são geralmente mais caras e vale a pena comprar a preço reduzido.

Contudo, e para que faça boas compras sem desperdiçar dinheiro, é essencial que siga algumas dicas sobre como aproveitar a época de saldos. É que, quando vemos peças demasiado baratas, temos sempre a tentação de comprá-las, mesmo que não precisemos delas para nada. Deve, assim, adoptar determinados comportamentos para aproveitar a época de saldos que lhe permitam fazer compras conscientes e também poupar dinheiro.

– Faça uma lista do que realmente precisa e defina o que quer (pode) gastar;

Avalie o que realmente precisa e o orçamento disponível para gastar antes de sair de casa. Assim, direcionará as suas compras de forma sensata e consciente para aquilo que realmente precisa. Se não fizer este exercício, poderá comprar tudo de que gosta! Consumir de forma inteligente prende-se, essencialmente, com fazer opções conscientes, não se deixando levar pelo impulso.

– Verifique os preços nas etiquetas;

Verifique bem nas etiquetas o preço anterior e o preço actual, já com o desconto feito ou com indicação da percentagem do mesmo. Esta comparação de preços ajudá-la-á a perceber se esse é, de facto, um bom negócio.

– Certifique-se que a peça de roupa está em bom estado;

Na confusão habitual dos saldos, muitas vezes, compram-se peças sem verificar o seu estado, se estão danificadas ou se tem defeito de fabrico. Por isso, tenha sempre em atenção se a peça está perfeita.

– Invista nas peças certas;

Investir em qualidade é sempre uma boa aposta e, a longo prazo, permitir-lhe-á até poupar. Por isso, nesta época de saldos, procure peças de bons materiais e privilegie as fibras naturais que deixam a pele respirar. Invista em peças intemporais que duram anos impecáveis e nunca saiem de moda.