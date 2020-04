Na Páscoa sozinhos em casa

Olá gente boa e amiga!

Vivemos uma Páscoa diferente da de todos os anos, pois nesta quadra pascal os nossos costumes e tradições foram radicalmente alterados. Ficámos sozinhos em casa, não tivemos via-sacra ao vivo, não fomos à missa, nem tivemos a visita de Jesus ressuscitado em nossas casas, mas, com certeza, ressuscitou no coração de todos aqueles que estão na linha da frente neste combate contra este inimigo invisível.

Este ano, o folar não teve honras de feiras nem de festas, mas foi feito por algumas mãos caridosas que se preocuparam em dividir com quem não tinha, mas confesso que não teve o mesmo sabor dos anos anteriores.

Os nossos tios e tias sentiram a falta dos filhos e netos como todos os anos, mas entendem que tem de ser assim. Nos últimos dias refugiaram-se nas orações da semana santa e não há vez nenhuma que nas orações da manhã não se peça ao criador ajuda neste combate contra a pandemia. A pedido de algumas famílias, achei oportuno compartilhar com os nossos leitores a oração da semana santa do nosso primo Marco de Estorãos (Valpaços) e também a oração desabafo e a canção resposta a esse desabafo da autoria de Fabíola Mourinho, que já é conhecida da família há muitos anos, pois participou várias vezes nas orações da manhã com os jovens dos convívios fraternos. A família ficou mais uma vez maravilhada com a doçura da voz da Fabíola, que é nutricionista no lar da fundação Betânia.

Como este ano a Páscoa foi diferente, publico a foto do símbolo da Páscoa, crucifixo feito com molas de roupa de madeira, obra do nosso tio cantoneiro de Nuzedo de Baixo (Vinhais).

Nestes últimos dias o ministro dos parabéns assinalou os aniversários da sua avó Sara Reis (68) e Catarina Freitas (85), ambas de Caravela (Bragança); Manuel Escaleira, um século de vida, de Paredes de Adufe (Vila Real); Maria Parreira (68), de São Martinho (Miranda do Douro); Carlos Eira Velha (51), Cernadela (Macedo de Cavaleiros); Elsa Pires (46), Paradinha de Outeiro (Bragança); Etelinda Bastos (61), de Bragança e Maria Teixeira ( 70), de Parada (Bragança). Que para o ano todos festejam o aniversário connosco!

Oração de desabafo

Tenho medo. Estou, na verdade, apavorada. Não faço questão que me digam que sou corajosa. Valente. Controlada. Não sou. Sou fraca. Tenho medo. Muito medo disto. Não quero ficar na história por ser corajosa porque na verdade, não sou. Não faço questão de parecer valente. De fingir que estou bem porque não estou. Esta luta é desigual e eu, não tenho forças sozinha. Nem sequer tenho forças só com a força dos outros, por mais fortes que os outros sejam.

Vales-me Tu Senhor. Quem, com isto, ainda não percebeu que somos limitados, que a força humana é curta, que o poder é estreito, que por mais bravos que sejamos, não podemos grande coisa, que por mais destemidos e guerreiros que sejamos não passamos, na verdade, de crianças indefesas que, perante isto, precisam de um Pai...quem ainda não percebeu isto, não percebeu, ainda, grande coisa.

Eu já percebi Senhor. Já percebi que estou incluída no grupo dos homens e mulheres de pouca fé que, perante a tempestade, se apavoram. Já percebi que esta tempestade tem demasiada força dentro de mim e que a Tua voz ainda não tem, em mim, a força que deveria ter. Tenho medo. Tenho muito medo. Não sei o que fazer. Não sei como agir. Não sei. Perdida, clamo por Ti. Imploro.

Salva-nos Senhor, que perecemos. Salva-nos porque a luta, é desigual e só Tu nos podes valer. Só Tu.

Não temas

Chamo-te pelo nome

Desde o dia em que te sonhei

Desde o dia em que te escrevi…

Sei de cor o teu sorriso

Cada sombra do teu olhar

Desde sempre eu caminho junto a ti…

Não temas nenhum perigo

Porque eu sou o Teu Deus!

Dá-me a mão, caminha comigo!

A minha graça é maior que as estrelas do céu!

Olha a tua verdade

Amo-te tal como és

Num amor sem limite nem condição…

Vem ficar no meu abraço

Aqui sim vais ser feliz

E deixa-me morar no teu coração…

Espero a Tua resposta

Aos meus planos de amor

Quero ter-te sempre junto a mim…

Não esqueças que o medo

Atrapalha o coração

Tem coragem e oferece-me o teu sim…

ORAÇÃO DA SEMANA SANTA

Estamos na segunda-feira:

No princípio da semana...

Quando crucificaram a Jesus Cristo...

Numa cruel verde cana...

Depois lá vem a terça:

Jesus Cristo à coluna...

Por via dos meus pecados...

Meu Deus, sem culpa nenhuma...

Depois lá vem a quarta:

Jesus Cristo coroaram...

Por via dos meus pecados...

Meus pecados o causaram...

Depois lá vem a quinta:

Jesus Cristo ao Calvário levado...

Cinco chagas tinha abertas...

A maior era a do lado...

Depois lá vem a sexta:

Jesus amortalhado...

Naquelas alvas toalhas...

Está o meu Deus tão retratado...

Depois lá vem o sábado:

Sábado da Paixão...

Crucificaram Jesus Cristo...

Ó, tão dolorosa Paixão...

Depois lá vem o Domingo:

Domingo de alegria...

Soltaram a Jesus Cristo...

Filho da Virgem Maria...

Vamos ver a Jesus Cristo...

Que vem da Sua morte e Paixão...

Vem com os ascedentes...

Contentar nossa alma e coração...

Muitas infinitas graças...

Dê a Deus a Cristandade...

Em louvor das três pessoas...

Da Santíssima Trindade...

As Três Divinas Pessoas...

Têm um amor amoroso...

São Três Pessoas distintas...

Um só Deus Todo-Poderoso...

Jesus é Senhor bondoso...

E o Seu poder é tanto...

Que encarnou e Se fez homem...

Pela graça do Espírito Santo...

Morreu por todos os homens...

Não foi por nenhum barão...

Foi só por amor de nós...

Para nos dar a salvação!