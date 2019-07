Piquenicão da Família do Tio João A festa do povo há 30 anos

Olá, como estão os leitores da Página do Tio João?

Na passada semana estive de férias com um grupo de amigos da nossa família, em Cambrilis, na Costa Dourada, Espanha onde, durante uma semana, disfrutámos do Mar Mediterrâneo e da onda de calor que invadiu o país vizinho.

Agradeço a todos aqueles que me deram miminho e carinho no meu aniversário, dia 28, em que também estiveram de parabéns o Carlos da Grua, o Martim (neto do tio Alcino Silva, de Vinhais), a Ana Paula, de Bragança e a Maria José, de Ousilhão (Vinhais).

Agora vamos reviver alguns momentos que aconteceram no Domingo, no Santuário da Senhora do Aviso, em Serapicos (Bragança).

A Fábrica de fazer amigos esteve montada no Santuário de Nossa Senhora do Aviso, em Serapicos (Bragança), no passado Domingo, com o Encontro de Gerações da Câmara Municipal de Bragança e o XXX Piquenicão da Família do Tio João, dos quais 20 se realizaram no distrito de Bragança: um na Festa da Cereja, em Alfândega da Fé, cinco no concelho de Bragança (Nossa Senhora da Hera, em Cova de Lua, S. Jorge, em Vila Nova, duas vezes na Nossa Senhora do Aviso, em Serapicos e uma no Santo António, em Coelhoso), um em Fonte Longa, Carrazeda de Ansiães, dois no Santo Ambrósio, em Vale da Porca (Macedo de Cavaleiros), um na Nossa Senhora do Campo, em Lamas (Macedo de Cavaleiros), dois na Nossa Senhora do Naso, em Póvoa e um em Sendim (ambas do concelho de Miranda do Douro), um na Torre de Dona Chama (Mirandela), um no Santo Amaro, em Sanhoane (Mogadouro), um na Nossa Senhora do Amparo, no Felgar (Torre de Moncorvo), dois na Nossa Senhora da Assunção, em Vilas Boas (Vila Flor), um no S. Bartolomeu, em Argozelo (Vimioso) e uma vez no Pavilhão Multiusos de Vimioso. No distrito de Vila Real foram sete os Piquenicões já realizados: Um em Santa Isabel, Jou (Murça), um na vila de Murça, um no Santuário da Senhora da Saúde, em Saúdel (Saborosa), um em São Caetano, no Couto de Ervededo (Chaves), dois no Santuário da Senhora da Saúde, em Valpaços e um no Santuário da Senhora da Boa Morte, em Cal de Bois (Alijó).

No distrito de Viseu realizou-se uma vez, no Santuário de Santa Eufémia, em Penedono.

Em Espanha estivemos por duas vezes, no Parque de Merendas da localidade de Alcañices.