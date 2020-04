A vida das nossas crianças mudou

Olá, como estão os leitores da página do Tio João?

Estamos todos no mesmo barco e o mar está muito bravo! Segundo parece, “a procissão ainda só vai no adro”. Dadas as circunstâncias, o melhor que todos temos a fazer é mesmo ficar em casa. Uma das coisas que mais dói à nossa gente é não poderem acompanhar os seus mortos à última morada, pois não dá para retribuir o consolo tido nestas situações. É um luto incompleto.

As pessoas também estranham muito o facto de não poderem viver a Quaresma e a Semana Santa dentro dos lugares de culto habituais. Por isso mesmo, a Rádio Brigantia transmitiu a novena de intercessão em directo do santuário de Nossa Senhora da Serra e a missa do Domingo de Lázaro da igreja matriz de Rebordãos. A Missa de Domingo de Ramos foi transmitida da Sé Catedral de Bragança, onde também se vai realizar a Missa de Páscoa, cerimónias estas presididas pelo bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro. Na passada terça-feira, último dia do mês de Março, tivemos a visita da neve. Segundo nos contou o tio João, de Passos (Mirandela), já há mais de 50 anos que não nevava na sua terra, assim como nos Couços (Mirandela), no Felgar e em Carviçais (Torre de Moncorvo), entre outras localidades.

Também o tio Rodrigo, pastor de Rebordaínhos (Bragança), nos disse que na sua localidade a neve chegou a atingir os 5 centímetros de altura.

Nestes últimos dias festejaram o seu aniversário connosco o Telmo Gonçalves (53), de Samil (Bragança); a nossa prima Milú (40), de Vila Seca (Armamar); Gracinda Silva (70), de Martim (Murça); João Castilho (68), de Bragança; Horácio Vaz (76), de Rio Torto (Valpaços); Adérito Alves (73), de Sendim; Ricardo Pinela (25), de Bragança; Olinda Martins (66), de S. Martinho (Miranda do Douro); Paulo Rodrigues (31), de Viduedo (Bragança); José Silva (53), de Argozelo (Vimioso); Zulmira Fidalgo (69), de Mirandela; Angelina Pinto (77), de Dine (Vinhais) e Aníbal Afonso (77), de Póvoa (Miranda do Douro).

Para todos muita saúde e paz, que o resto a gente faz. Nesta edição vamos publicar duas composições de duas crianças que nos contam como o Coronavírus tem mudado o seu dia-a-dia.

“Olá, sou o Rúben Machado e tenho 9 anos. Desde o passado dia 13 de Março que não tenho aulas, não tenho treinos, não convivo com os meus colegas de escola primária e com os colegas Dragon Force.

Não posso ir visitar os meus avós à aldeia (Parada – Bragança) para ajudar o meu avô António Machado e andar de tractor com ele. Eu pergunto aos meus pais porque é que não podemos sair de casa e ir para a aldeia? Eles dizem que isto é um vírus muito mau mas que para tudo passar e estarmos em segurança, não podemos sair de casa.

Todos os dias faço fichas que a minha professora manda para o computador da minha mãe. O mister manda os planos de treino semanais para o meu pai. Ajudo os meus pais em casa, brincámos e jogámos à bola na varanda.

Os meus pais estão sempre a dizer-me que vai ficar tudo bem e eu quero que sim. Tenho saudades da família. Beijinhos tio João.”

“Olá, eu sou o João André e tenho 10 anos.

Esta foi uma mudança muito drástica na minha vida. Em primeiro a escola, porque é mesmo muito difícil manter a aprendizagem sem os nossos professores, mas eles têm estado em contacto com todos os alunos e mesmo à distância vão-nos enviando matéria através de e- -mails. Eu sei que não estou de férias e vou fazendo as atividades/tarefas de todas as disciplinas, com a ajuda dos meus pais.

Até ao momento tenho estado a cumprir e todos juntos vamos conseguir, temos que nos manter unidos e ir estudando, gerir bem o nosso tempo para não perder o fio à meada.

Já tenho muitas saudades da minha escola, dos meus amigos, dos meus professores e de ir dar uns remates à baliza.

Cá em casa tenho feito exercício físico com alguns exercícios que a minha professora Olímpia, de educação física, me enviou. É que tenho que manter a forma para quando regressar ao futebol, do qual morro de saudades, sinto mesmo falta de estar com todos!

Chegará o dia em que todos sairemos de casa para dar os beijinhos e abraços, por agora adiados!

Vamos todos ficar bem!”