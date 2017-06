Carlos Guerra, arquitecto, presidente da Federação Distrital do PS de Bragança, ex-presidente do Instituto de Conservação da Natureza, antigo director do Parque Natural de Montesinho, e ex-Director Regional de Agricultura do Norte propõe-se a acabar com o ciclo de 20 anos de poder autárquico do PSD em Bragança

Olga Telo Cordeiro/Teófilo Vaz