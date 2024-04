Acidente de tractor mata homem de 80 anos em Faílde, no concelho de Bragança

O alerta foi dado pouco antes das 10 da manhã deste domingo.

As equipas de socorro já nada conseguiram fazer e o óbito do homem, com cerca de 80 anos, foi declarado no local.

Para a ocorrência foi mobilizado o helicóptero do INEM, uma equipa de bombeiros de Bragança e a GNR.

Ainda não se conhecem as causas que terão provocado o acidente.

Nesta semana, este é já o segundo acidente de tractor no distrito de Bragança a provocar vítimas mortais, depois de, na passada terça-feira, na aldeia de Nabo, no concelho de Vila Flor, um homem de 70 anos ter morrido na sequência do capotamento de um tractor agrícola.

